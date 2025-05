Sonego-Shelton oggi, Roland Garros 2025: orario preciso, partite precedenti, tv, streaming

Il cammino nel secondo Slam stagionale di Lorenzo Sonego inizia da una rivincita. Nell’incontro di primo turno del singolare maschile del Roland Garros il tennista piemontese affronta lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 13, nel match della sessione serale sul campo Philippe Chatrier.

I due giocatori si ritrovano nuovamente faccia a faccia dopo l’incontro dei quarti di finale dell’Australian Open 2025, partita vinta dallo statunitense per 6-4 7-4 4-6 7-6(4). Sonego e Shelton si erano affrontati nel primo turno dell’edizione 2023 del torneo parigino, confronto vinto dall’italiano per 6-4 3-6 6-3 6-3. A chiudere il bilancio dei confronti diretti il 7-6(5) 3-6 7-5 con cui il numero 12 del mondo si era imposto nel primo turno dell’edizione 2023 del Masters 1000 di Cincinnati.

L’incontro odierno sarà il quarto ed ultimo match in programma sul Court Philippe Chatrier a partire dalle ore 12:00 e non inizierà prima delle 20:15. Chi passa il turno incrocia nei trentaduesimi di finale il vincente del derby francese tra Hugo Gaston ed il qualificato Ugo Blanchet.

Di seguito il calendario completo, il programma completo, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Shelton, primo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00), inoltre sarà prevista la diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2025

Domenica 25 maggio – Court Philippe Chatrier

Dalle ore 12.00

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1) – Kamilla Rakhimova (Russia)

A seguire

Anastasia Pavlyuchenkova (Russia)-Zheng Qinwen (Cina, 8)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 8) -Yannick Hanfmann (Germania, Q)

Non prima delle ore 20.15

Lorenzo Sonego (Italia)-Ben Shelton (USA, 13) – Diretta su Eurosport 1 (17.45-23.30) o Eurosport 2 (11.00-21.00)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (17.45-23.30) o Eurosport 2 HD (11.00-21.00).

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.