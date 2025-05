Su che canale vedere Sinner-Navone oggi, ATP Roma 2025: orario esatto, programma in chiaro, streaming

Sarà l’argentino Mariano Navone, che all’esordio ha battuto la wild card azzurra Federico Cinà, l’avversario del numero 1 del seeding e del mondo, Jannik Sinner, il quale tornerà in campo dopo la fine della sospensione, nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma, nel match previsto sabato 10 maggio.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NAVONE DALLE 19.00

Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due: il match sarà il quarto del programma di giornata, che inizierà alle ore 11.00, sul Campo Centrale, ma si disputerà non prima delle ore 19.00. In precedenza si giocheranno Berrettini-Fearnley, Collins-Swiatek (non prima delle 13.00), e Paolini-Jabeur.

Il match tra Jannik Sinner e l’argentino Mariano Navone, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Sabato 10 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia, 29)-Jacob Fearnley (Gran Bretagna)

Non prima delle ore 13.00

Danielle Collins (Stati Uniti, 29)-Iga Swiatek (Polonia, 2)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Ons Jabeur (Tunisia, 27)

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Mariano Navone (Argentina) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.