Sinner e Alcaraz ad un passo dall’essere testa di serie n.1 e n.2 al Roland Garros: cosa serve a Roma per l’ufficializzazione

Le 32 teste di serie del Roland Garros 2025 di tennis verranno stabilite con il ranking che verrà rilasciato lunedì 19 maggio, al termine degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner è già certo di arrivare da numero 1 a Parigi, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev si stanno contendendo il numero 2.

Chi arriverà alla piazza d’onore in classifica a Parigi, con il torneo che scatterà domenica 25 giugno, sarà anche il numero 2 del seeding, ed avrà la certezza di evitare Sinner fino alla finale, mentre chi sarà accreditato della testa di serie numero 3 rischia di incontrare l’azzurro in semifinale.

Nel ranking ATP live, con Sinner saldamente primo a quota 9780, Alcaraz è salito al secondo posto a quota 7900, mentre Zverev è terzo con 7185: il teutonico per restare secondo nel ranking ATP di lunedì 19 maggio dovrà vincere di nuovo a Roma e sperare che l’iberico non arrivi in semifinale.

RANKING ATP LIVE 11 MAGGIO

1 Jannik Sinner 9780

2 Carlos Alcaraz 7900

3 Alexander Zverev 7185

CARLOS ALCARAZ SARA’ NUMERO 2 ATP LUNEDI’ 19 MAGGIO SE…