Roland Garros: tra storia e novità si preannuncia uno Slam avvincente

Potremmo ribattezzarlo “il torneo di Rafa Nadal”, il detentore indiscusso della speciale classifica per titoli portati a casa e quindi il grande protagonista della storia del Roland Garros. Lo spagnolo ne ha conquistati 14, addirittura 13 consecutivamente, lasciandosi abbondantemente alle spalle Bjorn Borg, fermo a 6 titoli. Tranquilli, non ci comporteremo da eretici e rispetteremo tutta la fierezza del popolo francese, che lo ha definito “il campionato del mondo su terra battuta”.

Il Roland Garros è infatti, non solo l’unico torneo del grande Slam a disputarsi sulla terra battuta (introdotta nel 1911), ma anche l’unico a giocarsi in territorio non anglofono. Le origini del torneo risalgono addirittura al 1891, anno della prima edizione riservata solo ai tennisti francesi. Fu nel 1928 invece, che la competizione assunse gli attuali connotati internazionali; nello stesso anno il nuovo stadio adibito per la competizione fu intitolato a Roland Garros, eroico aviatore della Prima Guerra Mondiale.

Roland Garros 2025: i protagonisti

A rendere più avvincente l’attesa è l’opinione di molti addetti ai lavori, secondo cui, a meno di sorprese, la finale dovrebbe vedere i due favoriti – Sinner e Alcaraz – uno di fronte l’altro, con lo spagnolo che ad oggi, udite udite, è dato leggermente in vantaggio rispetto al numero uno al mondo, nonché titolare del ranking ATP. Naturale che questa finalissima rappresenti il sogno della maggior parte degli appassionati di tennis, ma il cammino che li dovrebbe portare in finale è ricco di insidie, rapprensentate da campioni come Zverev, finalista nel 2024, Djokovic, 3 volte campione sulla terra battuta di Parigi, e Ruud, che ha dimostrato di essere molto in forma in questo ultimo periodo.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Lo spagnolo e l’italiano si sono già sfidati al Roland Garros? Sì, nel 2023! Ma la sfida tra i due si è già tenuta 12 volte ed è proprio dall’equilibrio nei precedenti tra Sinner e Alcaraz che nasce uno dei motivi principali per cui una eventuale finale tra i due è così attesa! La loro rivalità potrebbe raggiungere vette come quelle toccate dalla sfida tra Federer e Nadal? Ad oggi, di quei 12 precedenti, ben 5 si sono disputati in semifinale e 3 in finale. I precedenti del Grande Slam sono stati invece solo 3!

Il totale dei faccia a faccia tra i due dice 7 vittorie per Alcaraz e 5 per Sinner, quest’ultimo si è aggiudicato in tutto 18 set contro i 22 messi in cascina dallo spagnolo. Ma i tifosi italiani ostentano un merito dell’alto altesino: sinora ha conquistato ben 2 titoli in più (18) rispetto ai 16 totalizzati dal suo rivale. Insomma, dato che entrambi sono giovanissimi, gli appassionati di tennis oggi si sfregano le mani e sognano il germoglio di una nuova rivalità iconica, magari come quella tra Messi vs Cristiano Ronaldo, Maradona vs Pelé, Muhammad Ali vs Joe Frazier o i Beatles vs i Rolling Stones?

Roland Garros 2025: la novità

In ogni caso, i veri cultori del tennis potranno emozionarsi! Ecco che, così come sta avvenendo in diversi altri sport, tra cui il calcio, il movimento tennistico è sempre più attento anche all’esperienza degli appassionati, in modo da combinarla con le visite agli store ufficiali? A partire dal 4 fino al 9 giugno, i tifosi avranno l’inedita possibilità di assistere all’ultima settimana del torneo (quarti, semifinali e finali) su uno schermo gigante allestito a Place de la Concorde. E il bello è che vi si potrà accedere in modo totalmente gratuito!