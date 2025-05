Roland Garros 2025: tabellone femminile. Paolini nel quarto di Swiatek, Cocciaretto-Bronzetti vista (complessa) derby

Si è tenuto da pochi minuti il sorteggio del tabellone femminile del Roland Garros 2025. Detentrice del titolo è Iga Swiatek, che però non ha più l’aura del 2024 ed è decisamente lontana dalla forma di un tempo, e per questo non può considerarsi la naturale favorita del torneo in quest’occasione.

La polacca, però, ha la potenziale situazione d’attrazione a livello di quarti di finale: è lei che è stata accoppiata nel lato di Jasmine Paolini, colei che arriva dalla vittoria di Roma. In altre parole, una delle due perderà punti pesanti per forza di cose, qualora riuscissero a superare gli ostacoli che si frappongono nell’eventualità. Per l’azzurra, ad ogni modo, primi due turni abbastanza agili con la cinese Yue Yuan e con l’attuale versione dell’australiana Ajla Tomljanovic, che è ben lontana da quella dei tempi migliori. Noskova al terzo turno e soprattutto Svitolina agli ottavi (Sonmez, Siegemund e Vekic permettendo) potrebbero però essere un problema. Appartiene a questo spicchio un clamoroso Rybakina-Bencic, il primo turno più da fuochi d’artificio di scena tra domenica e martedì.

Nel tabellone anche altre due italiane. Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto potrebbero affrontarsi al secondo turno, ma bisogna mettere in conto due fattori. Da una parte lo status della russa Ekaterina Alexandrova, prima avversaria di Bronzetti, e il fatto che la riminese non sia nel suo massimo, dall’altra il fatto che la marchigiana, pur pescando una qualificata, intanto deve stare attenta a quale di esse, e poi al fatto che sostanzialmente non riesce a fare risultati da quasi un anno e qui difende gli ottavi.

Percorso che sembra privo di reali problemi fino ai quarti per Aryna Sabalenka: la bielorussa numero 1 del mondo non dovrebbe temere alcuna avversaria fino a quel momento, poi potenzialmente ai quarti una tra Zheng e Stearns (possibile terzo turno). Dall’altra parte discorso non dissimile per Coco Gauff anche se la media degli ostacoli dell’americana è un po’ più elevata, per vari ordini di ragioni sia legati alla superficie che al gioco. In buona sostanza, sembra esserci un torneo particolarmente aperto. E con primi turni che spiccano: oltre a quello già citato, abbiamo Osaka-Badosa e Frech-Jabeur.

TABELLONE FEMMINILE ROLAND GARROS 2025

Sabalenka [1]-Rakhimova

Qualificata-Teichmann (SUI)

Collins (USA)-Burrage (GBR)

Danilovic (SRB)-Fernandez (CAN) [27]

Tauson (DEN) [22]-Linette (POL)

Rus (NED)-Osorio (COL)

Kvitova (CZE)-Golubic (SUI)

Qualificata-Anisimova (USA) [16]

Shnaider [11]-Qualificata

Yastremska (UKR)-Aiava (AUS) [WC]

Qualificata-Rakoktomanga Rajaonah (FRA) [WC]

Sherif (EGY)-Samsonova [19]

Stearns (USA) [28]-Lys (GER)

Qualificata-Sun (NZL)

Eala (PHI)-Arango (COL)

Pavlyuchenkova-Zheng (CHN) [5]

Paolini (ITA) [4]-Yuan (CHN)

Tomljanovic (AUS)-Joint (AUS)

Qualificata-Cirstea (ROU)

Potapova-Noskova (CZE) [29]

Vekic (CRO) [18]-Blinkova

Garcia (FRA)-Pera (USA)

Siegemund (GER)-Bondar (HUN)

Sonmez (TUR)-Svitolina (UKR) [13]

Rybakina (KAZ) [12]-Bencic (SUI)

Jovic (USA) [WC]-Zarazua (MEX)

Dolehide (USA)-Minnen (BEL)

P. Kudermetova-Ostapenko (LAT) [21]

Kostyuk (UKR) [26]-Qualificata

Cristian (ROU)-Birrell (AUS)

Raducanu (GBR)-Xinyu Wang (CHN)

Sramkova-Swiatek (POL) [5]

M. Andreeva [8]-Bucsa (ESP)

Lamens (NED)-Krueger (USA)

Volynets (USA)-Qualificata

Qualificata-Putintseva (KAZ) [32]

Kasatkina (AUS) [17]-Siniakova (CZE)

Jeanjean (FRA) [WC]-Begu (ROU)

Ruse (ROU)-Kessler (USA)

Osaka (JPN)-Badosa (ESP) [10]

Muchova (CZE) [14]-Parks (USA)

Jacuqemot (FRA) [WC]-Sakkari (GRE)

Avanesyan (ARM)-Kalinina (UKR)

Boisson [WC]-Mertens (BEL) [24]

Frech (POL) [25]-Jabeur (TUN)

Qualificata-Vondrousova (CZE)

Qualificata-Li (USA)

Todoni (ROU)-Pegula (USA) [3]

Keus (USA) [7]-Qualificata

Qualificata-Boulter (GBR)

Wickmayer (BEL)-Azarenka

Gracheva (FRA)-Kenin (USA) [31]

Haddad Maia (BRA) [23]-Baptiste (USA)

Qualificata-Uchijima (JPN)

Parry (FRA)-Montgomery (USA)

Bouzas Maneiro (ESP)-Navarro (USA) [9]

Krejcikova (CZE) [15]-Maria (GER) [WC]

Kudermetova V.-Tomova (BUL)

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Bronzetti (ITA)-Alexandrova [20]

Kalinskaya [30]-Bouzkova (CZE)

Kartal (GBR)-E. Andreeva

Paquet (FRA) [WC]-Qualificata

Gadecki (AUS)-Gauff (USA) [2]