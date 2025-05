Roland Garros 2025, Sabalenka e Swiatek approdano agli ottavi

I match valevoli per il terzo turno della parte alta del tabellone caratterizzano il programma del venerdì della prima settimana del torneo femminile del Roland Garros. Avanzano agli ottavi la bielorussa Aryna Sabalenka e la polacca Iga Swiatek, vincitrice dello scorso anno. Sarà Elina Svitolina a sfidare Jasmine Paolini negli ottavi di finale.

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, liquida 6-2 6-3, in un’ora e ventuno minuti, la serba Olga Danilovic. Elina Svitolina, testa di serie numero 12, batte 7-6(5) 7-6(5) l’americana Bernarda Pera e guadagna la sfida del prossimo turno contro la vincitrice degli Internazionali d’Italia.

Serve un’ora e cinquantaquattro minuti ad Iga Swiatek per centrare la qualificazione agli ottavi. La polacca, testa di serie numero 5, prevale 6-2 7-5 sulla romena Jaqueline Cristian. La cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 8, supera 6-3 6-4, in un’ora e ventisette minuti, l’esame rappresentato dalla canadese Victoria Mboko. La statunitense Amanda Anisimova, sedicesima favorita del seeding, doma 7-6(4) 6-4, in un’ora e cinquantasei minuti, la danese Clara Tauson.

La kazaka Elena Rybakina si sbarazza della lettone Jelena Ostapenko con un perentorio 6-2 6-2. Jasmine Paolini supera l’esame Yuliia Starodubtseva regolando la giocatrice ucraina 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti. Accede agli ottavi di finale Liudmila Samsonova. La russa piega 6-2 6-3, in poco meno di novanta minuti, l’ucraina Dayana Yastremska.