Roland Garros 2025, risultati tabellone femminile 25 maggio: Sabalenka sul velluto, out Fernandez

Passa agli archivi la prima giornata del tabellone di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: bilancio in chiaroscuro in casa Italia, con il passaggio al secondo turno con brivido per la numero 4 del seeding, Jasmine Paolini, e l’eliminazione della qualificata Lucrezia Stefanini.

Jasmine Paolini piega in tre set la cinese Yue Yuan, sconfitta per 6-1 4-6 6-3 in un’ora e quaranta minuti di gioco, col match risolto dall’azzurra grazie al parziale di 14 punti consecutivi dal 2-3 30-30 nella frazione decisiva. Lucrezia Stefanini cede all’elvetica Jil Teichmann, che si impone con un duplice 6-4 in un’ora e quaranta minuti, con l’azzurra che subisce i break decisivi nel settimo game del primo set e nel nono del secondo.

Avanza senza alcun patema la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, che spazza via in un’ora di gioco la russa Kamilla Rakhimova, sconfitta per 6-1 6-0, mentre la serba Olga Danilović elimina la canadese Leylah Fernandez, numero 27 del seeding, con lo score di 6-3 6-1, invece l’elvetica Viktorija Golubic rimonta ed estromette la ceca Petra Kvitová con il punteggio di 3-6 6-0 6-4.

La numero 16, la statunitense Amanda Anisimova, approfitta del ritiro della qualificata serba Nina Stojanović, giunto sul 6-3 4-1, mentre la numero 11, la russa Diana Shnaider, piega la qualificata ucraina Anastasiya Soboleva con lo score di 7-6 (3) 6-2. L’altra ucraina Dayana Yastremska regola la wild card australiana Destanee Aiava (WC) per 7-5 6-1, infine la qualificata spagnola Leyre Romero Gormaz elimina la wild card transalpina Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah per 7-6 (3) 6-2.

La tedesca Eva Lys liquida la testa di serie numero 28, la statunitense Peyton Stearns, per 6-0 6-3, mentre la qualificata canadese Victoria Mboko supera la neozelandese Lulu Sun per 6-1 7-6 (4). La colombiana Emiliana Arango piega in tre set la filippina Alexandra Eala con lo score di 6-0 2-6 6-3, mentre la numero 8, la cinese Zheng Qinwen, regola la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4 6-3, infine la russa Anastasia Potapova estromette la numero 29 del tabellone, la ceca Linda Nosková, per 5-7 6-1 7-5.

La numero 18 del seeding, la croata Donna Vekić, piega la russa Anna Blinkova con lo score di 7-5 6-7 (4) 6-1, mentre la magiara Anna Bondár elimina la teutonica Laura Siegemund per 7-6 (2) 6-3. La testa di serie numero 13, l’ucraina Elina Svitolina, liquida la turca Zeynep Sönmez con un duplice 6-1, mentre la wild card statunitense Iva Jovic riesce ad avere la meglio sulla messicana Renata Zarazúa per 6-3 5-7 6-4, infine la qualificata ceca Sára Bejlek elimina numero 26 del tabellone, l’ucraina Marta Kostyuk, sconfitta per 6-3 6-1.

ROLAND GARROS 2025 – RISULTATI 25 MAGGIO

Tabellone singolare femminile – 1° turno

Aryna Sabalenka (1) b. Kamilla Rakhimova 6-1 6-0

Jil Teichmann b. Lucrezia Stefanini (Q) 6-4 6-4

Olga Danilović b. Leylah Fernandez (27) 6-3 6-1

Viktorija Golubic b. Petra Kvitová 3-6 6-0 6-4

Amanda Anisimova (16) b. Nina Stojanović (Q) 6-3 4-1 ritiro

Diana Shnaider (11) b. Anastasiya Soboleva (Q) 7-6 (3) 6-2

Dayana Yastremska b. Destanee Aiava (WC) 7-5 6-1

Leyre Romero Gormaz (Q) b. Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (WC) 7-6 (3) 6-2

Eva Lys b. Peyton Stearns (28) 6-0 6-3

Victoria Mboko (Q) b. Lulu Sun 6-1 7-6 (4)

Emiliana Arango b. Alexandra Eala 6-0 2-6 6-3

Zheng Qinwen (8) b. Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 6-3

Jasmine Paolini (4) b. Yue Yuan 6-1 4-6 6-3

Anastasia Potapova b. Linda Nosková (29) 5-7 6-1 7-5

Donna Vekić (18) b. Anna Blinkova 7-5 6-7 (4) 6-1

Anna Bondár b. Laura Siegemund 7-6 (2) 6-3

Elina Svitolina (13) b. Zeynep Sönmez 6-1 6-1

Iva Jovic (WC) b. Renata Zarazúa 6-3 5-7 6-4

Sára Bejlek (Q) b. Marta Kostyuk (26) 6-3 6-1