Roland Garros 2025, passano il turno Sabalenka e Swiatek. Fuori Vekic e Shnaider

La quarta giornata del torneo di singolare femminile del Roland Garros registra l’approdo al terzo turno della numero uno del mondo Aryna Sabalenka e della polacca Iga Swiatek, detentrice del titolo. Da registrare l’eliminazione della croata Donna Vekic e della russa Diana Shnaider.

Firma una delle sorprese di giornata Bernarda Pera. La statunitense esce alla distanza e supera 6-2 4-6 7-6(3) la croata Donna Vekic. L’ucraina Dayana Yastremska mette a segno uno dei risultati più importanti del mercoledì parigino superando 7-5 7-5 la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 11. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka elimina con un perentorio 6-1 6-3 la svizzera Jil Teichmann.

La cinese Qinwen Zheng liquida 6-2 6-3, in un’ora e trentotto minuti, la colombiana Emiliana Arango. In chiusura di giornata la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 12, prevale 6-3 6-3 sull’americana Iva Jovic. La statunitense Amanda Anisimova travolge 6-0 6-2, in cinquantasei minuti, la svizzera Viktorija Golubic. La giovanissima canadese Victoria Mboko regola 6-4 6-4 la tedesca Eva Lys.

Jasmine Paolini infligge un duplice 6-3 all’australiana Ajla Tomljanovic in un’ora e ventitré minuti. Impiega poco meno di due ore l’ucraina Elina Svitolina per sgretolare 7-6(4) 7-5 la resistenza dell’ungherese Anna Bondar. L’ucraina Yuliia Starodubtseva prevale 7-6(4) 6-2 sulla russa Anastasia Potapova.

La danese Clara Tauson piega 7-6(2) 7-5, in due ore e dieci minuti, l’olandese Arantxa Rus. Iga Swiatek, testa di serie numero 5 e detentrice del titolo, demolisce 6-1 6-2, in un’ora e venti, la britannica Emma Raducanu. La serba Olga Danilovic doma 6-4 3-6 6-4, in due ore e quindici minuti, la statunitense Danielle Collins. La russa Liudmila Samsonova batte 6-3 6-3 la spagnola Leyre Romero Gormaz. La lettone Jelena Ostapenko vince in rimonta contro l’americana Caroline Dolehide, 5-7 6-3 6-3 il punteggio del confronto. La romena Jaqueline Cristian rimonta 1-6 6-3 6-3 la giovane ceca Sara Bejlek.