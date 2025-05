Ranking WTA (19 maggio 2025): Jasmine Paolini torna al n.4 del mondo! Sabalenka sul trono

Aggiornamenti importanti ce ne sono nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre la graduatoria, ma alle sue spalle c’è la statunitense Coco Gauff. Vista la finale raggiunta a Roma dall’americana e la sconfitta inattesa al terzo turno della polacca Iga Swiatek (n.5 del mondo), il quadro è mutato.

Al n.3 del ranking c’è l’altra tennista degli States, Jessica Pegula, e al n.4 una straordinaria Jasmine Paolini. La toscana è stata l’assoluta protagonista delle due settimane nella Città Eterna. Sì, perché la giocatrice tricolore ha conquistato il titolo al Foro Italico in singolare e in doppio, replicando un’impresa che non si verificava nell’Era Open al femminile dal 1990 con Monica Seles.

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 19 maggio 2025

1. Aryna Sabalenka 10683

2. Coco Gauff 6863

3. Jessica Pegula 6243

4. Jasmine Paolini 5865

5. Iga Swiatek 5838

6. Mirra Andreeva 4986

7. Madison Keys 4674

8. Qinwen Zheng 4368

9. Emma Navarro 3831

10. Paula Badosa

Parlando delle altre giocatrici italiane, il quadro è molto meno allegro. Troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.54) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.81). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Lucrezia Stefanini n.153, le più vicine al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 19 maggio 2025

4. Jasmine Paolini 5865

54. Lucia Bronzetti 1043

81. Elisabetta Cocciaretto 821

153. Lucrezia Stefanini 483

163. Martina Trevisan 453

179. Sara Errani 392

187. Nuria Brancaccio 386

240. Giorgia Pedone 301

245. Camilla Rosatello 292

273. Nicole Fossa Huergo 261