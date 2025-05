Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Emilia Romagna 2025

Il Gran Premio di Emilia Romagna 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 18 maggio. Sarà la quinta edizione iridata dell’appuntamento, ma la trentaduesima gara valida per il Mondiale ospitata da Imola, che ha organizzato anche il GP d’Italia (1980) e quello di San Marino (dal 1981 al 2006).

Si tratta anche della terza reincarnazione dell’autodromo intitolato a Dino ed Enzo Ferrari. La versione originale fu pesantemente modificata tra il 1994 e il 1995, dopo i tragici incidenti che costarono la vita a Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Successivamente, sono stati effettuati altri interventi, senza tuttavia stravolgere il lay-out.

Si annuncia una gara impegnativa, perché nonostante gli ammodernamenti l’autodromo resta vecchio stile. Dunque la carreggiata è stretta (soprattutto in relazione alle attuali vetture, dalle dimensioni XL) e le vie di fuga sono ridotte. Gli errori, qui, non vengono perdonai. Se non si potrà essere in loco, come seguire il GP d’Emilia Romagna in TV?

F1 SU TV8 OGGI

Domenica 18 maggio

Ore 15.00 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

GUIDA TV GP EMILIA ROMAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Trattandosi di un appuntamento programmato in Italia, è stata garantita la copertura in chiaro e in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente il Gran Premio di Emilia Romagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Imola. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Emilia Romagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

GP EMILIA ROMAGNA 2025 F1 IN DIRETTA

Domenica 18 maggio

Ore 15:00 F1, Gara (63 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda