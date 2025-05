Piazza di Siena 2025: le dichiarazioni degli azzurri verso la Coppa delle Nazioni

A Roma è tutto pronto per l’inizio del Piazza di Siena 2025. Nella splendida cornice di Villa Borghese, il primo appuntamento di totale rilievo, in un questo storico e meraviglioso concorso equestre di salto ostacoli, sarà quello con la Coppa delle Nazioni, in programma venerdì.

L’Italia davanti al proprio pubblico vuole cercare di andare a caccia di un risultato importante, con la vittoria che manca dal 2018. A rappresentare il tricolore saranno i cavalieri Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano, Paolo Paini e l’amazzon Giulia Martinengo Marquet.

Nella conferenza stampa dell’evento, i 4 hanno esposto i loro punti di vista. Ecco le loro impressioni, riportate dal sito FISE.

Giacomo Casadei: “Essere a Piazza di Siena è un grande onore e motivo di grande soddisfazione. Sono qui con due cavalli, Olivia Vls e Marbella du Chabli che sarà anche quest’anno la mia scelta per la Coppa”.

Emanuele Gaudiano: “È la mia 14esima partecipazione a Piazza di Siena e quest’anno rientro in Coppa con un cavallo nuovo, Chalou’s Love PS, un grigio di 13 anni che si presenta a Roma davvero in forma”.

Paolo Paini: “Casal Dorato è un cavallo eccezionale. Con un carattere particolare ma davvero un buon soldato. Venerdì cercheremo con tutte le nostre forze di replicare l’ottima performance della nostra prima Coppa delle Nazioni insieme a Rabat”.

Giulia Martinengo Marquet: “Quest’anno ho scelto, seppur a malincuore, di rinunciare ai Campionati d’Italia proprio per dare la possibilità a Delta de l’Isle di arrivare a Roma nella migliore condizione possibile. SI tratta di un cavallo straordinario e sono davvero onorata di poterlo montare. Spero sempre di essere alla sua altezza soprattutto perché per Piazza di Siena abbiamo fatto un bel percorso di avvicinamento”.