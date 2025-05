Perché Italia-Germania di volley maschile non si vedrà in tv: orario e programma

La Nazionale Italiana di volley maschile farà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 25 maggio (ore 16.00) quando a Monaco di Baviera affronterà la Germania in amichevole. Gli azzurri scenderanno in campo per scaldare i motori e incominciare il cammino verso l’esordio in Nations League previsto a metà giugno, primo appuntamento della lunga estate che culminerà con i Mondiali nelle Filippine a settembre.

Per l’occasione saranno assenti alcuni big come il regista Simone Giannelli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso: li rivedremo all’opera nelle prossime settimane. Per l’impegno in terra tedesca sono stati chiamati in causa, tra gli altri, gli opposti Yuri Romanò, Kamil Rychlicki e Alessandro Bovolenta; gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Recine; i centrali Simone Anzani e Giovanni Gargiulo.

La partita non godrà però di copertura televisiva e/o streaming. Italia-Germania non potrà dunque essere vista dagli appassionati da casa e l’incontro potrà essere seguito soltanto in presenza a Monaco. Per ammirare gli azzurri si dovranno attendere gli impegni casalinghi del 30-31 maggio contro l’Iran tra Cavalese e Padova, ultime due amichevoli prima dell’avventura in Nations League.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Domenica 25 maggio

Ore 16.00 Italia vs Germania

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.