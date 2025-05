Pallanuoto, serie A1. Pro Recco e AN Brescia tornano a sfidarsi per gara 2 di finale scudetto

Entrambe inseguono la vittoria. La prima vuole mettere la serie in equilibrio e rinviare il verdetto alla sfida decisiva, la seconda vuole chiudere i conti e festeggiare la conquista del titolo. Nell’incontro valevole per gara 2 di finale scudetto del campionato di serie A1 la Pro Recco riceve alla Comunale di Sori, fischio d’inizio previsto domani alle 21:15 con diretta tv su Rai Sport + HD, l’AN Brescia.

I padroni di casa hanno saputo dimenticare rapidamente la sconfitta subita in gara 1 e, ancor di più, la brutta prestazione offerta a Mompiano dominando la finale di andata di Euro Cup. In Serbia la squadra si è sciolta con il trascorrere dei minuti e ha sfoderato una prova straordinaria costruita su una fase difensiva eccellente e sul cinismo con cui, soprattutto nei momenti topici, ha saputo finalizzare la mole di gioco prodotta, a dir poco impressionante il 9/13 messo a referto nel fondamentale della superiorità numerica. I liguri non possono prescindere da una difesa di ferro per incamerare l’intera posta in palio.

Ragionevole pensare ad una partita giocata su elevate soglie di intensità, agonisticamente vibrante e decisa dal rendimento nei fondamentali. I grandi trionfi del club ligure sono sempre stati caratterizzati da prove esaltanti nella protezione della propria porta. Determinante partire forte per imprimere fin da subito un chiaro indirizzo al match e stroncare sul nascere le velleità avversarie, consapevoli di dover affrontare una battaglia nella quale inciderà sicuramente la capacità di giocare con grande lucidità soprattutto nei momenti chiave della contesa.

Arriva in Liguria sulle ali dell’entusiasmo la formazione ospite. I lombardi hanno potuto lavorare a pieno regime per dieci giorni concentrandosi sui dettagli tecnici, tattici e motivazionali. Nel primo atto capitan Jacopo Alesiani e compagni si sono imposti grazie ad una prova stellare di un collettivo nel quale ciascun giocatore ha saputo interpretare in maniera esemplare il proprio compito, sempre pronto ad aiutare il compagno in difficoltà. Le braccia ben protese hanno intercettato un gran numero di conclusioni e creato le premesse per l’ottima prestazione di Tommaso Baggi Necchi, talentuoso classe 2003 all’esordio in una finale per il titolo.

Niccolò Figari, universale dell’Iren Genova Quinto e grande ex delle due formazioni, presenta così il match: “Sarà una partita tosta. La Pro Recco, cosa un po’ inusuale, avrà la pressione sulle spalle di non poter sbagliare. Se fossi nell’AN Brescia cercherei di evitare di arrivare a gara 3 perché a quel punto si livellano le pressioni, la tensione, e la palla pesa uguale per tutti. Domani sera, molto probabilmente, peserà di più per i padroni di casa. Penso sempre che quando due squadre arrivano in finale se lo sono meritato tutte e due e sono entrambe sullo stesso livello. In gara 1 molti davano favoriti i liguri, l’AN Brescia invece ha dominato. L’errore più grande da evitare, sono convinto che Bovo gli abbia già detto di toglierselo dalla testa, è quello di pensare di scendere in campo e vincere facilmente. Sarà sicuramente una battaglia nella quale mi auguro vinca il migliore. Auspico che sia uno spettacolo e sono convinto che lo sarà. La mia sensazione è che assisteremo ad una della sfide più belle tra Pro Recco e AN Brescia”.