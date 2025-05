Pallanuoto, scontro finale a Mompiano. Pro Recco e AN Brescia si giocano lo scudetto in gara-3

Tocca allo scontro finale scrivere l’epilogo del campionato di serie A1 2024-25. Nell’incontro valevole per gara 3 d finale scudetto l’AN Brescia ospita a Mompiano, fischio d’inizio previsto domani alle ore 21:15 con diretta tv su RaiSport + HD, la Pro Recco. I liguri hanno rimesso in parità la serie vincendo una gara-2 che certamente non passerà alla storia per la qualità del gioco espresso.

La posta in palio è certamente altissima, l’auspicio degli appassionati è però quello di assistere ad una partita radicalmente diversa nella quale i due contendenti possano offrire lo spettacolo in grado di rendere la finale scudetto una sfida che possa attirare l’interesse degli appassionati e non solo. Ipotizzabile attendersi una partita fisica, di grande intensità, nella quale le difese potrebbero, ragionevolmente, recitare un ruolo da protagoniste. Una partita punto a punto potrebbe finire per premiare la formazione che sarà capace di conservare la lucidità nei momenti chiave e di ridurre al minimo gli errori.

Non esce assolutamente ridimensionata dalla trasferta in terra ligure la formazione lombarda. I padroni di casa dovranno essere bravi a resettare le scorie della partita di venerdì, recuperare le energie mentali e ripartire dall’unica certezza, entrare in acqua per proporre la propria pallanuoto. Giocare a viso aperto, imporre il proprio ritmo, difendere forte per rubare palla e provare ad attaccare la profondità dello spazio devono rappresentare i pilastri della prestazione di un gruppo che non può prescindere da una prerogativa fondamentale, la predisposizione all’aiuto reciproco che consentirà ai sette in acqua di muoversi come un’unica entità.

La stagione di capitan Alesiani e compagni è fin qui ampiamente lusinghiera e anche l’eventuale sconfitta non finirebbe per inficiarne il giudizio. In quella che doveva rappresentare una stagione di transizione la compagine allenata da Bovo si è spinta al di là di ogni più rosea previsione con un campionato di vertice da assoluta protagonista. L’esponenziale crescita registrata in questi mesi dal gruppo rappresenta la base per la costruzione di un ciclo destinato a riportare il club ai vertici in Italia e in Europa.

Sarà una settimana dal fascino straordinario quella che sta per iniziare in casa recchelina. I biancocelesti, nell’arco di pochi giorni, si giocano la vittoria del campionato e dell’Euro Cup, competizione per cui ospiteranno il Radnicki a Sori dopo aver vinto 16-12 il primo atto disputato in Serbia lo scorso 10 maggio. I padroni di casa puntano a chiudere in bellezza l’annata ed entreranno in acqua con la certezza che per chiudere i conti dovranno cimentarsi in un duello nel quale il minimo errore potrebbe essere pagato a caro prezzo. Fondamentale per la truppa di Sukno, priva per l’occasione dello squalificato Francesco Di Fulvio, partire bene, stroncare sul nascere la carica di entusiasmo dei rivali e indirizzare la partita sui binari più congeniali, difesa granitica, soprattutto in inferiorità numerica, e capacità di finalizzare con cinismo le occasioni create in attacco.