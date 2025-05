Musetti-Medvedev si vedrà sulla RAI oggi? Orario, partite precedenti, streaming

Ancora Lorenzo Musetti, ancora Roma, ancora Internazionali d’Italia. Per il toscano nuova sfida, stavolta contro Daniil Medvedev, il russo che nella Capitale ha vissuto il suo primo e ultimo momento di gloria sulla terra rossa, due anni fa.

Nel complesso la situazione dei precedenti è favorevole all’ex numero 1 del mondo, che ha vinto entrambi gli incontri del 2023, giocatisi sull’asse Toronto-Cincinnati in una particolare serie di sorteggi consecutivi. Questo, però, è il contesto favorevole del classe 2002 di Carrara, che è nel suo miglior momento della carriera, sulla superficie da lui più amata e con una tenuta fisica che è diventata di prima qualità.

Il match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev si giocherà come terzo sulla Grand Stand Arena non prima delle ore 14:00 e comunque dopo due doppi (di livello elevato, va detto). Sarà possibile seguire il match su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su SkyGo e Now; niente Rai, che avendo un incontro al giorno privilegia Jannik Sinner. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-MEDVEDEV, ATP ROMA 2025 OGGI

Martedì 13 maggio

Grand Stand Arena

Ore 11:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [4]-Arends (NED)/Johnson (GBR) [Alt] – 2° turno doppio ATP

A seguire Ebden (AUS)/Peers (AUS)-Krawietz (GER) [3]/Puetz (GER) [3] – 2° turno doppio ATP

Non prima delle ore 14:00 Musetti (ITA) [8]-Medvedev [10] – Ottavi ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle ore 17:00 Fils (FRA) [13]-Zverev (GER) [2] – Ottavi ATP

A seguire Paul (USA) [11]-de Minaur (AUS) [7] – Ottavi ATP

PROGRAMMA MUSETTI-MEDVEDEV, ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: solo su Sky Sport Tennis (203); niente Rai, che ha una differente programmazione.

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA sport