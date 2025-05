MotoGP oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 23 maggio, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Gran Bretagna, settimo round del Motomondiale 2025. Sullo storico circuito di Silverstone, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP Marc Marquez si presenta nel ruolo di grande favorito. Dopo essersi ripreso la vetta della graduatoria mondiale a Le Mans (Francia), il Cabroncito è intenzionato ad allungare ulteriormente nella classifica iridata, facendo pendere sempre più dalla propria parte il campionato della massima cilindrata. Francesco Bagnaia, in tutto questo, è chiamato a una reazione.

Una stagione, finora, molto complicata per Pecco. La Ducati d’incanto sembra non essere più nelle mani del piemontese, non in grado di mettere sulla pista i punti forte della propria guida. Lo scarso feeling con l’anteriore sta avendo delle conseguenze e l’incedere impetuoso del compagno di squadra non aiuta. Da capire se il pilota italiano saprà reagire in questa circostanza.

Il venerdì del GP di Gran Bretagna, settimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Silverstone.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 23 maggio (orari italiani)

Ore 11.00-11.35, Moto3, Prove libere 1 a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.50-12.30, Moto2, Prove libere 1 a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.45-13.30, MotoGP, Prove libere 1 a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.15-15.50, Moto3, Pre-qualifiche a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 16.05-16.45, Moto2, Pre-qualifiche a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 17.00-18.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Silvestone (Gran Bretagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport

