MotoGP oggi in tv, GP Francia 2025: orari 10 maggio, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 10 maggio, assisteremo a una giornata molto intensa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Le Mans, in Francia, si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana, ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà esatta di quella domenica. Nel caso di oggi si parla di 13 tornate.

LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00

In MotoGP Marc Marquez è il grande favorito. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, ha messo in mostra un passo gara incredibile e anche sul giro secco è stato molto veloce. Francesco Bagnaia va in cerca sull’altra Rossa ufficiale ancora delle migliori sensazioni e si augura di essere il più vicino possibile al compagno di squadra, per contrastarne l’incedere. Vedremo, in tutto questo, come saprà rispondere Alex Marquez, leader del campionato.

Il sabato del round di Le Mans, in Francia, sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 a Le Mans potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno. Per quanto concerne la MotoE ci sarà copertura per gara-1 sui canali di Sky Sport e su TV8 in diretta, mentre gara-2 sarà trasmessa in differita dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 10 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Differita tv dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv dell’intero sabato del GP di Francia. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race di quest’oggi, mentre le libere saranno coperte in esclusiva da Sky Sport. MotoE che godrà della copertura di gara-1 in diretta sui canali di Sky Sport e su TV8, mentre gara-2 sarà in differita dalle 17.00 su Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: Il sabato di Le Mans potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche e Sprint Race sul sito internet TV8.it, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport. MotoE che godrà della copertura di gara-1 in diretta sui canali di Sky Sport e su TV8.it, mentre gara-2 sarà in differita dalle 17.00 su SkyGo e su NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 10 maggio

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.15, MotoE, Gara-1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.