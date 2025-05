Matteo Gigante si arrende alla potenza di Ben Shelton nel terzo turno del Roland Garros 2025

Termina al terzo turno l’avventura di Matteo Gigante nel Roland Garros 2025. Il tennista romano (n.167 del ranking) si è dovuto arrendere all’americano Ben Shelton (n.13 ATP) sullo score di 6-3 6-3 6-4 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Un match nel quale la maggior potenza dello statunitense si è rivelata un fattore, specialmente nella gestione dei turni in battuta. Sarà quindi Shelton ad affrontare negli ottavi di finale il vincente dell’incontro di questa sera tra il n.2 ATP, Carlos Alcaraz, e il bosniaco Damir Dzumhur.

Nel primo set alla prima occasione Shelton trova il modo per scappare via. L’efficienza della battuta di Gigante incide meno contro un altro mancino e certi schemi di gioco vengono meno. L’americano si invola sul 4-1 e con estrema autorevolezza non dà opportunità all’azzurro di rientrare. Gigante riesce a cancellare due palle set nell’ottavo game, ma nel nono deve capitolare sul 6-3.

Nel secondo set l’avvio dell’americano è devastante: doppio break e frazione già in ghiaccio. Il tennista romano ha una reazione d’orgoglio nell’ottavo gioco, finalmente strappando il servizio al suo avversario, ma la battuta non lo supporta affatto e nel nono game c’è un nuovo break che vale il 6-3 a Shelton.

Nel terzo set Gigante fa vedere le cose migliori della sua partita, avendo maggior consistenza alla battuta e creandosi le opportunità per il break nel settimo e nono gioco. Tuttavia, nel rush finale, la maggior esperienza dello statunitense è l’arma in più e il 6-4 sorride al giocatore degli States.