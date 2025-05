Lorenzo Sonego: “Grossi meriti a Shelton, le condizioni di gioco non mi hanno favorito”

Un epilogo amaro per Lorenzo Sonego nel match di primo turno del Roland Garros. Il piemontese è stato sconfitto dall’americano Ben Shelton (n.13 del mondo) col punteggio di 6-4 4-6 3-6 6-2 6-3 in 3 ore e 34 minuti di partita. Un match che, finito il terzo parziale, sembrava essere nelle mani del giocatore italiano, ma Shelton è riuscito a salire con il suo tennis e per l’azzurro c’è stato poco da fare.

L’analisi è stata un po’ questa a fine match da parte di Sonego in conferenza stampa: “Lui è salito molto di livello. Ha alzato notevolmente la percentuale di prime di servizio in campo e ha fatto letteralmente scoppiare la palla. Grandi meriti a lui. Con l’andare avanti della partita il campo si è più rallentato e Ben ha avuto più forza fisica di me, più potenza, e l’ha sfruttata nel modo giusto. Peccato perché forse nei primi tre set ero superiore“, ha dichiarato Lorenzo.

“Nel quinto set ho preso un break evitabile, vista la gestione di alcuni punti, ma in un match così lungo e duro può accadere. Dovevo cercare di rimanere agganciato per poi magari mettergli pressione. Una volta subito il break, lui si è sciolto ancora di più e ha espresso un tennis di alto livello“, ha sottolineato Sonego.

Partita che si è disputata di sera, con condizioni di gioco particolari: “Sinceramente, preferisco condizioni un po’ più rapide. La palla salta meno e questo ha inciso nello sviluppo della partita. Un contesto che non mi ha agevolato, ma alla fine ci sono stati dei vantaggi e degli svantaggi“, ha aggiunto il tennista italiano.

Tracciando poi un bilancio della stagione e pensando ai prossimi tornei, Sonego ha rivelato: “Nei tornei sul veloce il bilancio è tutto sommato positivo, mentre sulla terra negativo. Mi sono equilibrato (sorride, ndr.). Inizierò a pensare ai tornei sull’erba, giocherò a Stoccarda e ad Halle prima di Wimbledon“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini