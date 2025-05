LIVE Venezia-Schio 73-67, A1 basket femminile 2025 in DIRETTA: la Reyer colpisce ancora, ci sarà la decisiva gara-5!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

TOP SCORER – VENEZIA: Kuier 24; SCHIO: Salaun 16

FINISCE QUI! La serie scudetto andrà a gara-5 martedì 13 al PalaRomare! La Reyer Venezia continua a far sì che il fattore campo resti inviolato in questa serie, in una partita nella quale parte male, poi rimonta e alla fine riesce a gestire la situazione.

73-67 2/2 Berkani.

Altro fallo su Berkani, ma mancano 5″9 ed è fondamentalmente una situazione da liberi della certezza.

Berkani di mestiere costringe Keys alla persa, e a questo punto Venezia è più vicina a gara-5!

71-67 2/2 Villa, perfetta.

Dojkic fa fallo su Villa, 20″9 alla fine, dunque 3″8 trascorsi. Liberi.

69-67 3/3 Laksa, e ora Venezia rimette.

Laksa di enorme furbizia guadagna il fallo sulla tripla, lo commette Cubaj e sono tre tiri liberi che possono tenere ancora aperta questa gara-4. Mancano 24″7.

Arriva la stoppata di Kuier su Dojkic! Ma a 27″6 resta ancora il possesso a Schio.

Confermato il possesso a Schio e dunque l’ultimo tocco di Berkani.

Tocco sulla rimessa a 39″4 dalla fine. Berkani dice che non è stata lei, Mazzon non ha più il challenge, alla fine sono gli arbitri che rivedono.

Esaurito ora il bonus da Schio, con 41″ da giocare.

Un paio di errori che portano all’ultimo minuto, possesso Venezia.

Sbaglia da tre Keys dopo una rubata dalla rimessa di Laksa, arriva il fallo su Berkani, 1’42” al termine con Schio che ha altri due falli da spendere.

69-64 2/2 Keys.

69-62 1/2 Salaun, ma Keys arpiona il rimbalzo e riesce a portarsi a casa altri due giri in lunetta. 1’52” al termine.

Salaun prova a sfruttare il mismatch con Smalls, riesce a guadagnare due liberi.

69-61 KUIER! E a 2’08” dalla fine anche questa tripla è un segnale fortissimo, c’è il timeout chiamato da Dikaioulakos.

66-61 Keys interrompe il parziale di 11-0 veneziano.

66-59 Realizza l’aggiuntivo Villa.

65-59 VILLA! Numero doppio, prima la ruba a Sottana e poi chiude con l’appoggio, c’è anche il fallo, e a 2’50” dalla fine Venezia cerca di forza l’approdo a gara-5.

63-59 Berkani con il tiro dai sei metri che vale il +4!

Con 3’57” alla fine del quarto decisione su rimessa dal lato verso il quale attacca Schio, palla consegnata a Venezia.

61-59 VILLA! Prende la linea centrale di penetrazione, ne combina una delle sue e segna col fallo! Timeout Dikaioulakos a 4’10” dalla fine.

59-59 Kuier con la parabola perfetta dalla media: ancora parità!

57-59 Appoggio al vetro con solito gran movimento di Cubaj, 5’44” da giocare!

55-59 DI NUOVO KEYS! Sono 11 per lei nel solo ultimo quarto, timeout Mazzon con 6’17” da giocare.

55-56 Ancora Keys, che poi si tocca la caviglia, ma resta in piedi e soprattutto in campo senza altri segni di dolore.

55-53 Il lampo di Berkani per il nuovo +2 Venezia.

53-53 2/2 Laksa: parità!

Laksa prova la penetrazione contro Pan, che la cerca di stoppare, ma trova solo il fallo: liberi con 7’48” da giocare.

53-51 La risposta di Keys! Si è accesa la numero 31 scledense.

53-48 Pan da tre! Tiro totalmente aperto e non può sbagliare.

50-48 Realizza il libero del tecnico Laksa.

Fallo tecnico contro Mazzon per proteste (chiedeva un’infrazione di passi).

50-47 Dalla media Keys.

Iniziano gli ultimi 10 minuti.

TOP SCORER – VENEZIA: Kuier 19; SCHIO: Salaun 15

Santucci può poco da metà campo, finisce un terzo quarto che nel finale è stato particolarmente nervoso.

Sbaglia da tre Verona, che spara in aria un air ball in una serataccia per lei. 2″2 rimasti nel terzo quarto.

Sottana prova a fermare d’esperienza Santucci, ma la terna arbitrale va a rivedere all’instant replay solo per confermare il fallo normale. 1’06” a fine terzo quarto e gioco molto spezzettato adesso.

Timeout in campo chiamato da Mazzon con 1’33” da giocare nel terzo quarto.

50-45 Assegnato il fallo tecnico a Dojkic per la reazione revisionata all’instant replay. In lunetta ci va Pan che va 2/2.

Arbitri a rivedere al tavolo le immagini dei recenti fatti, squadre che sono ora vicino agli allenatori mentre il pubblico attende con caloroso rumore, ma anche con qualche parola all’indirizzo del presidente ospite, Cestaro, che ha cercato di capire la situazione.

E adesso le battaglie sotto canestro si fanno sentire, accenno di rissa prontamente sedato a partire da una battaglia Dojkic-Pan, accorre Smalls, animi sedati all’istante per fortuna.

48-45 Torna a muoversi il punteggio a poco più di 2′ dalla fine del quarto coni il 2/2 di Salaun dalla lunetta.

48-43 Sottana per Andrè, pick&roll che funziona benissimo.

48-41 Torna a ruggire Cubaj, ed è +7 Venezia.

46-41 Juhasz riprende a marciare dopo la fiammata del primo quarto.

46-39 Cubaj dalla media! Arriva il timeout di Schio, Dikaioulakos deve fermare il match con 5’35” a fine terzo quarto per ragionarci su.

44-39 Si è accesa Matilde Villa, e da tre colpisce ancora, il che può essere un notevole boost per la Reyer.

41-39 Sottana ci mette del suo per tenere vicina Schio.

41-37 Villa in fadeaway con il primo canestro della sua partita, che vale il +4 Venezia.

39-37 Risposta da tre di Kuier, 19 per lei!

36-37 Che forzatura di Salaun! Al limite dei 24, dai sei metri e con la difesa forte di Smalls.

36-35 Tripla di Smalls ed è subito sorpasso Venezia!

21:31 Inizia il terzo quarto.

21:28 Ultimi minuti prima della ripresa del gioco.

21:25 Rientrano in campo le due squadre per svolgere il riscaldamento pre-terzo quarto.

21:22 Diametralmente opposte le situazioni legate al contributo di campo e panchina nelle due squadre: per Venezia, a parte i 16 di Kuier, insolitamente solo 3 di Smalls dal quintetto e poi tutto il resto del contributo arriva da chi è entrata dopo. Di converso, Schio privilegia tanto quintetto: 8 i punti dalla panchina.

21:19 Per adesso paga la prevalenza a rimbalzo di Schio (21-15), mentre Venezia si sta basando su un gioco fatto di tanto gioco esterno e questo si vede dai tiri tentati (12 da due, 17 da tre). Chissà quale canovaccio entrerà in scena nella ripresa, visto il camaleontismo di questa serie.

TOP SCORER – VENEZIA: Kuier 16; SCHIO: Salaun 11

Sbaglia da tre Kuier sulla sirena, Schio si mantiene avanti di due punti all’intervallo in questa combattutissima gara-4.

0/2 Juhasz.

Juhasz trova il fallo di Berkani, che non pare evidente se non altro perché non sembrava essersi mossa verso l’ungherese. Comunque, liberi.

33-35 2/2 Salaun, 1’12” all’intervallo.

Salaun prende fallo da Kuier nel tentativo di penetrare dal lato sinistro, liberi.

33-33 Persa di Dojkic sotto canestro, fallo immediato su Santucci che va in lunetta e fa 2/2: parità!

31-33 Ancora Kuier, e adesso è lei a prendere in mano la situazione per Venezia.

29-33 Coppia di liberi per Sottana, che fa 1/2.

29-32 Che movimento di Kuier! E lo va a chiudere con la sinistra.

27-32 Salaun adesso colpisce anche dall’arco, nuovo +5 Schio a 2’30” dall’intervallo.

27-29 Juhasz perde Kuier, che può appoggiare fin troppo facilmente.

25-29 Ancora l’asse Andrè-Salaun a riuscire a trovare un canestro davvero complicato.

25-27 Arriva la replica dall’arco di Berkani.

22-27 Gran taglio di Salaun che viene pescata da Sottana per la fine del canestro tappato in quota Schio.

Siamo arrivati a metà secondo quarto.

22-25 2/2 Pan.

Pan sostanzialmente travolta da Verona mentre tenta la transizione veloce, inevitabili i due liberi.

Ancora veramente tanti gli errori, sono crollate le percentuali. 6′ all’intervallo.

20-25 Finalmente un canestro! Lo realizza Awak Kuier da oltre l’arco, con una parabola altissima che è sua caratteristica, ed arriva così il timeout di Schio.

Altro minuto senza canestri, in particolare è Schio che ci prova spesso con Laksa senza esito. E tante anche le palle perse ora.

Primo minuto senza canestri, ma con parecchia intensità.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – VENEZIA: Kuier 7; SCHIO: Juhasz 6

Sfiora la realizzazione Berkani da metà campo, finisce uno scoppiettante primo quarto che vede Schio con il turbo innestato.

17-25 Arresto-tiro-canestro di Dojkic.

17-23 Dalla media Kuier, quanto sono alte stasera le percentuali!

15-23 Ancora Salaun in appoggio.

15-21 Berkani con la tripla! Prova ancora a reagire Venezia.

12-21 Risposta di Andrè dal centro del pitturato.

12-19 Si arrampica sul ferro questa palla messa a segno da Stankovic.

10-19 Dojkic da tre! Attenzione, perché se lei ingrana è un problema per le avversarie, e ne conosciamo il rendimento altalenante.

10-16 Viaggio in lunetta per Stankovic, che fa 2/2.

8-16 Nuovo +8 di Schio, e sono i primi due di Sottana.

8-14 2/2 Kuier.

Prova ad andare verso canestro Kuier, ma subisce il fallo che la manda in lunetta a -3’24” dalla prima sirena.

6-14 Salaun pescata vicino a canestro in posizione favorevole, due facili in appoggio.

Siamo giunti a metà del primo quarto.

6-12 Prova a dare la scossa Kuier, tripla che sblocca, o almeno questo è l’intento, Venezia.

3-12 Anche Verona a segno, gran inizio del Famila in questi primi quattro minuti.

3-10 Seconda tripla di Juhasz, e non è una scena che siamo particolarmente abituati a vedere.

3-7 Primi tre punti di Venezia nella partita e sono di Smalls.

0-7 Juhasz da tre! Proprio lei che ha nemmeno il 20% dall’arco in stagione, e dopo meno di tre minuti è già primo timeout chiamato da Mazzon.

0-4 Parte dal lato sinistro Laksa e appoggia a destra, due minuti trascorsi.

0-2 Arrivano i primi due della partita, e li mette Andrè.

20:37 Palla a due! Primo possesso Venezia, in maglia bianca, con Schio in maglia arancio.

20:35 Squadre prossime a entrare sul parquet per questa gara-4!

20:33 Adesso siamo alle effettive ultime fasi del riscaldamento!

20:32 Prima, però, l’Inno di Mameli canonico.

20:31 Terminata la presentazione, ed è dunque ora il momento di avvicinarsi a questa gara-4!

20:28 Ritardata di qualche secondo la presentazione, che per la Reyer avviene con le luci spente a titolo di spettacolarità.

20:25 Ecco che infatti le due squadre vengono presentate al caloroso pubblico veneziano.

20:22 Tra pochi minuti vedremo la presentazione delle due squadre.

20:19 Non sono filtrate particolari indicazioni da una parte o dall’altra: fatto naturale, visto che ormai da dire c’è poco, con due squadre che tendono a conoscersi bene e una sfida che ormai ha già raccontato varie cose. E quest’oggi si andrà molto per i vari confronti: il pacchetto lunghe di Venezia contro la forza delle esterne di Schio è il prio.

20:16 Alcune fasi dello shootaround precedente il match.

20:13 Prevista ancora una volta una grande cornice di pubblico nel palasport veneziano, che già due giorni fa ha ricoperto di affetto una squadra che sta cercando di trovare soluzioni diverse per arginare la forte profondità di Schio.

20:10 Buona serata a tutti, e bentornati di nuovo con quello che accadrà al Taliercio. Reyer Venezia in cerca del 2-2, Famila Schio in cerca, invece, dello scudetto.

Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-4 della finale scudetto di basket femminile. Chance di 3-1 per il Famila Schio in questa seconda trasferta al Taliercio, chance di 2-2 per la Reyer Venezia, che tenta di riportare la serie al PalaRomare.

Si ricomincia dalla sfuriata vincente di Mariella Santucci e dalle lunghe veneziane che sono riuscite, in qualche modo, a limitare le lunghe scledensi. Il tutto nell’ambiente di un Taliercio davvero pieno in pressoché ogni ordine di posti: scena che potrebbe replicarsi facilmente oggi per spingere il gruppo di Andrea Mazzon.

Di temi della serie ormai s’è detto e parlato tantissimo, ma per il momento ce n’è uno che sta dando parecchi grattacapi da una parte o dall’altra: il tiro dalla distanza, che stavolta a Schio non è andato, in gara-3, secondo i piani: 22% contro 41%. E sta diventando forse il tema portante, assieme a quello dei rimbalzi.

L’Umana Reyer cerca di ritrovare gara-5 dopo che l’aveva già raggiunta nell’ultima occasione in cui aveva raggiunto la finale scudetto, nell’annata 2020-2021. In quel caso, però, Venezia era avanti 2-0, fu raggiunta da Schio, ma per quella stagione riuscì a far valere una maggior forza. Stavolta sono le orogranata a rincorrere, e dietro l’angolo ci sono 40 minuti tutti da vivere.

Gara-4 della finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Famila Schio vedrà alzarsi la palla a due alle ore 20:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!