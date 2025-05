LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: Tocci e Santoro ci riprovano dai 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei 2025 di tuffi. Ad Antalya termina la rassegna continentale con la settima ed ultima giornata di gare. Quest’oggi verranno assegnate le ultime medaglie di questa competizione con le finali dei 3 metri dal trampolino maschile e del sincro femminile dalla piattaforma.

Giovanni Tocci e Matteo Santoro tornano in gara per l’ultima gara del proprio programma. Entrambi gli azzurri sognano una medaglia dai 3 metri per ampliare il proprio bottino: il primo ha vinto l’argento nel sincro maschile dai 3 metri con Lorenzo Marsaglia, mentre il secondo ha conquistato il secondo posto nel misto sincronizzato dai 3 metri con Chiara Pellacani ed il terzo nel mixed team event.

Nel pomeriggio spazio anche per la finale del sincro femminile dalla piattaforma, competizione che vedrà al via solamente quattro nazionali. A darsi battaglia per le tre medaglie saranno Romania, Spagna, Germania ed Ucraina. Assente dunque l’Italia che nella gara individuale dalla piattaforma ha conquistato l’oro grazie a Sarah Jodoin Di Maria.

Il programma inizierà alle 9.00 con la fase preliminare dei 3 metri maschili dal trampolino: i migliori 12 atleti si qualificheranno per la finale che inizierà alle 16.15. Alle 14.30 in programma la finale del sincro femminile della piattaforma. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima giornata degli Europei di tuffi 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!