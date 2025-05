LIVE Tuffi, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia cerca soddisfazioni nella gara a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Campionati Europei di tuffi ad Antalya. Dal 22 al 28 maggio ad Antalya (Turchia) vanno in scena gli Europei 2025 di tuffi. Si gareggia all’aperto nella suggestiva piscina della Gloria Sports Arena di Antalya, un comprensorio che ospita cinquanta impianti di sport differenti. La rassegna continentale sarà parte del percorso che porterà gli atleti del Vecchio Continente all’evento principale di questa stagione, ovvero i Mondiali di Singapore, previsti quest’estate. Oggi inizia la rassegna continentale con il Mixed Team Event che potrebbe vedere gli azzurri tra i protagonisti per la caccia alle medaglie.

Oscar Bertone potrebbe schierare il quartetto (Pellacani, Jodoin Di Maria, Santoro, Giovannini) che ha ben figurato in Coppa del Mondo, salendo due volte sul podio, compreso un secondo posto alle spalle dell’inarrivabile Cina. Dunque subito possibilità di medaglia per l’Italia e anche del metallo più pesante, ma non mancheranno le occasioni di vedere sventolare il Tricolore sul podio di questa manifestazione continentale.

L’Italia si presenta come la nazione da battere. Un quartetto che ha fatto sognare in Coppa del Mondo, salendo anche due volte sul podio, con anche un secondo posto alle spalle della fortissima Cina. Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini sono pronti a prendersi il primo gradino del podio. Le rivali principali sono Ucraina, Germania e Spagna.

Il regolamento Len prevede che le squadre siano composte da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti, almeno un maschio ed una femmina, che devono eseguire due tuffi individuali ed uno sincronizzato misto, sia dal trampolino che dalla piattaforma, per un totale di sei tuffi in cui dovranno essere presenti tutti e sei i gruppi delle rotazioni.

Dalle 17.00 il team event misto.