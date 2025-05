LIVE Radnicki-Pro Recco 12-16 EuroCup 2025 in DIRETTA: vittoria firmata da Di Fulvio con 5 goal!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.19 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

22.18 Di Fulvio trascina in rimonta la Pro Recco con 5 goal, Radnicki che crolla nel terzo quarto, mentre nell’ultimo tempo non succede nulla di estremamente rilevante. Pro Recco che mette una mano e mezza sul trofeo.

22.17 Finisce la partita, Radnicki-Pro Recco 12-16. Vittoria della Pro Recco all’andata della finale di EuroCup 2025.

1.54 Goooooooooooool, Di Fulvio in superiorità numerica, Radnicki-Pro Recco 12-16.

2.33 Gol di Nikola Jaksic su rigore, Radnicki-Pro Recco 12-15.

2.59 Gooooooooooooool, Cannella allarga il vantaggio, Radnicki-Pro Recco 11-15.

3.43 Goooooooooooool, Di Fulvio si scatena, Radnicki-Pro Recco 11-14.

3.59 Gol di Murisic che risponde subito, Radnicki-Pro Recco 11-13.

4.26 Gooooooooooool, Di Fulvio non perdona, Radnicki-Pro Recco 10-13.

5.18 Gooooooooooooooool, Fondelli, riporta il doppio vantaggio, Radnicki-Pro Recco 10-12.

5.46 Gol di Dadvani, la Pro Recco deve cercare di mettere una pezza ai tiri del numero 5, Radnicki-Pro Recco 10-11.

6.18 Gol di Davdani, che si conferma essere uno degli uomini più pericolosi dei padroni di casa, Radnicki-Pro Recco 9-11.

6.35 Goooooooooool, Durik su rigore, rete importantissima, Radnicki-Pro Recco 8-11.

7.55 Inizia l’ultimo tempo, pallone alla Pro Recco.

Finisce il terzo quarto, Radnicki-Pro Recco 8-10.

0.11 Gol di Rasovic, accorcia le distanze, Radnicki-Pro Recco 8-10.

1.14 Goooooooool, Iocchi Gratta, altra grande prestazione dell’azzurro, Radnicki-Pro Recco 7-10.

1.44 Ancora una grande parata di Marco Del Lungo.

2.37 Goooooooooooool, Condemi, ancora lui sfrutta la superiorità numerica, Radnicki-Pro Recco 7-9.

3.42 Terza espulsione anche per Boris Vapenski.

4.33 Terza espulsione per Vujosevic.

5.05 Gooooooooooooool, Di Fulvio approfitta di una protesta avversaria per segnare, Radnicki-Pro Recco 7-8.

5.57 Rete di Rasovic, che approfitta dell’ennesima superiorità numerica, Radnicki-Pro Recco 7-7.

7.10 Grande parata di Marco Del Lungo.

7.55 Inizia il terzo quarto, palla per Francesco Condemi.

0.00 Finisce il secondo quarto, Radnicki-Pro Recco 6-7.

1.35 Goooooooooool, Iocchi Gratta, la Pro Recco è avanti per la prima volta, Radnicki-Pro Recco 6-7.

2.13 GOOOOOOOL, Condemi con una bordata sul secondo palo rimette tutto in parità, Radnicki-Pro Recco 6-6.

3.24 Fondelli prova il tiro, Filipovic risponde presente.

4.35 Gooooooooooooool, Iocchi Gratta, rete importantissima in superiorità numerica, Radnicki-Pro Recco 6-5.

6.14 Gooooooooooooooool, Echenique di rabbia riapre la partita, Radnicki-Pro Recco 6-4.

6.39 Gol di Rasovic, difesa del Pro Recco che non riesce a difendersi con ordine, Radnicki-Pro Recco 6-3.

7.14 Goooooooool, Fondelli accorcia le distanze, Radnicki-Pro Recco 5-3.

7.37 Gol di Pijetlovic, sorpreso Marco Del Lungo, Radnicki-Pro Recco 5-2.

7.55 Inizia il secondo quarto, palla al Radnicki.

Finisce il primo quarto, Radnicki-Pro Recco 4-2.

0.07 Rete di Dusan Vasic, doppia espulsione di Echenique e Hallock, Radnicki-Pro Recco 4-2.

1.03 Gol di Petar Jaksic che approfitta dell’espulsione di Cannella, Radnicki-Pro Recco 3-2.

1.59 Goooooooooool, Di Fulvio, superiorità numerica sfruttata, Radnicki-Pro Recco 2-2.

2.20 Gara che vive la sua fase più fallosa.

3.15 Goooooooooooool, Cannella, rasoiata all’incrocio dei pali, Radnicki-Pro Recco 2-1.

3.40 Rete di Dadvani che brucia Del Lungo sul primo palo, Radnicki-Pro Recco 2-0.

4.05 Parata di Filipovic su Di Fulvio.

5.25 Pro Recco che soffre la grande aggressività dei padroni di casa.

6.15 Rete di Nikola Jaksic su rigore, Radnicki-Pro Recco 1-0.

6.31 Grande parata di Del Lungo.

7.01 Condemi non trova la porta da buona posizione.

7.55′ Inizia il primo quarto! Vasic vince il primo possesso.

20.57 Inno della competizione in corso.

20.54 Il ritorno è previsto per sabato 24 maggio al Comunale di Sori.

20.49 La squadra del SPD Radnicki: Filipovic, Rasovic, Jankovic, Dadvani, Pijetlovic, Drasovic, Jaksic, Vasic, Vapenski, Jaksic, Murisic, Todorovski.

20.44 Ecco la rosa di Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio, Durik, Cannella, Younger, Fondelli, Presciutti, Echenique, Iocchi Gratta, Vujosevic, Condemi, Hallock e Negri.

20.40 Buonasera e benvenuti all’andata della finale tra Radnicki e Pro Recco per l’EuroCup di pallanuoto.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Radnicki-Pro Recco, EuroCup 2025, Pro Recco vuole subito la prima vittoria in finale.

La Pro Recco è attesa alla grande sfida di Kragujevac, in Serbia, dal Radnicki per l’andata della finale di Euro Cup. Gli arbitri scelti per la sfida sono lo spagnolo Buch e l’israeliano Schwartz. La partita di ritorno è prevista per sabato 24 maggio alla “Comunale” di Sori. In semifinale i liguri hanno sconfitto i forti spagnoli del Sabadell, mentre i serbi hanno battuto i croati del Mladost dopo che nei quarti avevano avuto ragione dell’AN Brescia.

La Pro Recco di Sukno, alla straordinaria quinta finale europea di fila, è reduce dalla sconfitta di misura in gara 1 della finale scudetto con l’AN Brescia e in questa annata ha trionfato nella coppa Italia Unipol; il Radnicki di Stevanović, commissario tecnico della Serbia medaglia d’oro a Parigi 2024, ha già ottenuto la Lega Adriatica.

La rosa recchelina gioca per la terza volta l’atto finale dell’Euro Cup: nelle due gare precedenti è uscita sconfitta con gli ungheresi dell’Újpest nel 1993 e il Brescia nel 2002. L’Euro Cup è l’unica competizione mancante nella ricca e straordinaria bacheca della Pro Recco, che conta 36 scudetti, 18 coppe Italia, 11 Champions League, 9 supercoppe europee e una Lega Adriatica. I serbi, alla seconda finale nella competizione, hanno vinto l’Euro Cup nel 2013 battendo in finale la RN Florentia.

