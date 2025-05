LIVE Pro Recco-Brescia, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: liguri per impattare la serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-Brescia, A1 pallanuoto 2025, Pro Recco deve rimontare la sconfitta all’andata contro il Brescia.

Pro Recco e Brescia, entrambe le squadre inseguono la vittoria. La prima vuole mettere la serie nuovamente in equilibrio e rinviare il verdetto alla partita decisiva, la seconda vuole chiudere i conti e festeggiare subito il successo del titolo. Nel match valevole per gara 2 di finale scudetto del campionato di serie A1 la Pro Recco riceve in casa al Comunale di Sori l’AN Brescia.

La Pro Recco ha saputo scordare rapidamente la sconfitta subita in gara 1 e, ancor di più, la bruttissima prestazione offerta a Mompiano conquistando la finale di andata di Euro Cup. In Serbia la rosa si è sciolta con il trascorrere dei minuti e ha sfoderato una prova fenomenale costruita su una fase difensiva di grande livello e sul cinismo con cui, soprattutto nei momenti decisivi, ha saputo finalizzare la grandissima mole di gioco effettuata, a dir poco leggendario il 9 su 13 messo a referto nel fondamentale della superiorità numerica. I liguri non possono fare a meno di una difesa di ferro per conquistare l’intera posta in palio. Ovvio pensare ad un match disputato su elevate soglie di intensità, agonisticamente fiammante e decisa dal rendimento nei fondamentali.

