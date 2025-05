LIVE Paolini-Jabeur 6-4, 6-3, WTA Roma 2025 in DIRETTA: arrivano break e primi ottavi di finale al Foro per la n.5!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida tra Jasmine PAOLINI e Ons Jabeur, vi rimandiamo a tra circa due ore: il Centrale verrà occupato da Jannik SINNER, che ritorna in campo dopo la finale degli Australian Open: non potete mancare!

16:52 Ad attendere l’italiana c’è Jelena Ostapenko, pericolosissima giocatrice lettone che in giornata è una minaccia per tutte. I primi ottavi di finale in carriera per la n.5 del mondo non saranno certo banali, ma fondamentali per guadagnare ancora punti sull’ottava posizione virtuale, ora circa a -200 punti. C’è ancora il sogno di superare l’appena eliminata da Roma Iga Swiatek, ma serve vincere la manifestazione!

16:51 Paolini ha patito un po’ le improvvise accelerazioni del braccio d’oro tunisino, che è più volte rientrata sui vantaggi dell’azzurra, che ha chiuso solo con un break nel 10° gioco, dopo che era stata 5-2. Al servizio ha giocato un secondo set da paura, vincendo il 97% dei punti, ovvero 15 dei 16 punti giocati.

16:50 E quindi, con un po’ di malinconia per Ons Jabeur, una tennista meravigliosa ma martoriata dagli infortuni. Ultimo dei quali a Miami, proprio contro Jasmine, che oggi non le ha permesso di giocarsi ad armi pari una partita che sarebbe risultata molto spettacolare.

16:48 PAOLINI b. Jabeur 6-4, 6-3! Chiude in due parziali l’azzurra, che spedisce una palla per qualche tifoso del Centrale, che tra circa 2 ore accogliera Jannik Sinner.

40-0 Smista alla grande da entrambi i lati Paolini, chiude con un gran rovescio lungoriga e legittima l’imminente vittoria.

30-0 Non rientra il rovescio difensivo di Jabeur.

15-0 Prima vincente!

5-3 Cortissima la risposta di rovescio di Jas, la tunisina attacca sull’inside in in modo non definitivo. Basta un bel cross stretto per farle sotterrare la demi-volèe. Mancano quindi circa un paio di minuti, tempo di tenere la battuta per i primi ottavi a roma.

0-40 Brava Paolini a trovare un cross pesantissimo in ribattuta! Ci siamo.

0-30 Non si muove la tunisina e sbaglia di dritto Jabeur. Facciamole un favore, terminiamole l’agonia.

0-15 DAI! Manovra bene con margine di dritto l’azzurra e raccoglie la difesa in allungo out di Jabeur! Primo punto, ne mancano tre.

4-3 Ancora alla grande in battuta Paolini!

40-0 Servizio, dritto e schiaffo Paolini!

30-0 Ottimo controbalzo dell’azzurra a contrastare la risposta nei piedi di Jabeur.

15-0 Servizio e dritto Paolini.

3-3 La porta a scuola Jabeur. Palla corta che stavolta non è bella, poi però lobba Paolini che comunque aveva smorzata a sua volta decentemente. Ma poi il recupero magico e il comodo appoggio.

40-15 Sbaglia di rovescio Paolini. Altro errore evitabile.

30-15 Prodezza, smorzata della tunisina che vale i 130 euro che costa un posto nel primo anello del Centrale. Ricoridamo che a breve tocca a Jannik Sinner!

15-15 Sbaglia però puntualmente di dritto.

15-0 Con la prima slice Jabeur.

3-2 Perdendo un punto, ma a quindici tiene la battuta Jas.

40-15 Servizio e coppia di dritti aggressivi, il secondo all’incrocio!

30-15 Primo punto perso al servizio, errore di dritto Paolini.

30-0 AAAACCCCEEEEEE (1°)!!

15-0 Prima vincente dell’azzurra, che ancora deve perdere un punto in battuta fin qui.

2-2 E ci sono i rivali. Servizio e dritto Jabeur.

A-40 Niente, non risponde di dritto l’azzurra. E’ una questione di attenzione.

40-40 Noooooo, non cercare le righe Jasmine! Esce dritto per dritto il rovescio, era il secondo colpo..

30-40 Aggredisce di rovescio Jasmine e ha una chance!

30-30 Schizza sulla riga e sulla buca che prende il rovescio di Jabeur. Dispiace perché questa giocatrice è splendida da vedere, ed è una bellissima persona. Ma ha atavici problemi ormai da anni.

15-30 Palla corta neanche a rete di Jabeur. Ha problemi al ginocchio, ricordiamo. Praticamente si trascina in campo un po’ da tutto il match.

15-15 Passa la risposta, non il rovescio della tunisina.

15-0 Lungo il tentativo di difesa di Paolini, la risposta in questo caso è risultata corta. Ma meglio così che fuori!

2-1 Errore di rovescio di Jabeur. Due turni di battuta tenuti a zero da Jasmine!

40-0 Molto aggressivo il PRIMO dritto dopo il servizio, ma con margine. La tunisina non arriva a 3 colpi in campo. Questa è la chiave del match. Spingere, con margine dalle righe.

30-0 Servizio dritto e smash! Cosi!

15-0 Servizio e coppia di dritti Jasmine! Bisogna fare corsa di testa.

1-1 Altro errore, ancora in risposta. Un game che ha dell’amaro. Specie per i tanti errori in ribattuta.

A-40 Brutto errore in risposta.

40-40 Servizio ed errore con il dritto della tunisina.

40-30 Largo il rovescio difensivo di Paolini.

30-30 Erroraccio con il rovescio di Jabeur.

30-15 Non risponde ‘neancora’ l’azzurra.

15-15 Non risponde di rovescio Paolini.

0-15 Bella risposta nei piedi dell’azzurra.

1-0 A zero Paolini!

40-0 Lenta sul diritto in avanzamento Jabeur.

30-0 Passante di rovescio in cross fuori.

15-0 Ottimo slice per aprire il 2° set.

PAOLINI-Jabeur 6-4! Et voilà, Doppio fallo (1°) della tunisina e primo set strano nelle casse dell’italiana.

30-40 Bruttissimo rovescio al salto, la palla decolla a Jabeur e c’è il set point per Jasmine!

30-30 Servizio e dritto, brava lei.

15-30 Sbaglia ancora con il dritto Jabeur.

15-15 Stecca il rovescio difensivo Jasmine.

0-15 Smorzata non a segno di Jabeur.

5-4 Nastro vincente: altro contro-break, questo in extremis. Servirà Jabeur per restare nel set.

30-40 COSI! Servizio e dritto Paolini! All’attacco.

15-40 Gioca da ferma Jabeur, ma esplode un inside out micidiale in controtempo e ha due chance di break.

15-30 Fortunatamente si spegne in rete il lungoriga al salto della tunisina. Dimezza le distanze.

0-30 Fuori un altro rovescio, attenzione!

0-15 In rete il rovescio di Jasmine in palleggio. No, eh!

5-3 Servizio e dritto. Paolini serve per chiudere.

40-15 Largo lo slice/palla corta, che c’entrava poco.

40-0 Prima vincente.

30-0 Palla corta aggredibile della toscana, fa buona guardia a rete la tunisina.

15-0 Servizio e dritto in contropiede Jaber.

5-2 Nastro e rovescio out! FORZA!!!

40-30 Per fortuna sbaglia, dopo aver preso la riga con il dritto in profondità, sempre con il dritto la tunisina. Respira Paolini, che ha un importantissimo GAME POINT!

Seconda

30-30 C’è vento, si alza la palla corta di Jabeur. Arriva e chiude in due tempi Paolini!

15-30 Servizio vincente al corpo, questo game se vinto può essere lo spartiacque!

0-30 Smorzata di Jabeur e comodo tocco, tutto con il magico rovescio.

0-15 Doppio fallo (1°)!

4-2 C’è quindi un altro break per la toscana, che già era stata avanti 2-0 prima di iniziare una lunga striscia negativa.

15-40 il break era realtà! Comodissima volèe out però, di rovescio.

0-40 Controsmorzata di Jabeur che si auto-flagella.

Seconda

0-30 A salire il dritto diagonale di Jas! In ritardo Jabeur.

0-15 Esce lo slice della tunisina.

3-2 Andiamo, pronuncia Jasmine. Kick vincente! Dai!

40-30 Sotterra stavolta lo slice Jabeur.

30-30 Frettolosa Paolini, mette subito fuori il rovescio.

30-15 Palla corta ‘al salto’ della tunisina, arriva senza fatica Paolini e traccia il diagonale vincente!

15-15 Nastro vincnte Jabeur.

15-0 CLAMOROSO attacco in slice diagonale di Jabeur: meravigliosa la tunisina. SPEZZA il posto la bionica Paolini e mette la palla dove solo lei poteva! Tutti in piedi!

Standing ovation del pubblico per l’azzurra!

2-2 Gioco Jabeur, oggettivamente male Paolini dal 2-0.

A-40 Serve&smash Jabeur, come fosse beach tennis.

40-40 Gran risposta, poi però arriva un altro errore di dritto. Parità!

30-40 Molto profondo il rovescio di Jabeur, fuori quello dell’azzurra.

15-40 Gratuito di rovescio in palleggio.

0-40 Gran risposta di dritto e tre chance di break!

0-30 In rete malamente un altro dritto.

Seconda

Il Let toglie l’ace.

0-15 Altro erroraccio della tunisina dal centro di dritto, brutto inizio in generale.

2-1 Altro errore in uscita dal servizio. Brutto game di Jasmine e subito contro break.

30-40 Gratuito di dritto Paolini e palla break.

30-30 Sbaglia il dritto Paolini.

30-15 Con la risposta in diagonale di dritto Jabeur.

15-15 Smorzata e comodo appoggio Paolini!

0-15 Largo il dritto dopo il servizio di Paolini.

2-0 BREAK! Altro errore di Jabeur che dal 30-0 perde il servizio.

30-40 Palla break, lungo anche il rovescio difensivo. Dritto lungoriga dell’azzurra.

30-30 Lungo il rovescio di Jabeur.

30-15 Lenta nell’uscita del servizio la tunisina.

30-0 Servizio e dritto Jabeur.

15-0 Dritto anomalo penetrante di Jabeur e punto.

0-1 Nuovo dritto vincente Jabeur.

40-30 Ancora servizio e dritto la tunisina.

30-30 Brava l’azzurra con la risposta in cross.

15-30 Dritto vincente della tunisina.

15-15 Errore di dritto dell’azzurra.

15-0 Prima vincente Paolini.

Paolini in battuta.

15:32 In più, se vince il torneo è 4 del mondo e testa di serie n.4 a Parigi!

15:30 Oggi, Paolini gioca per raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in questo torneo. Lei che l’anno scorso si era fermata subito a sorpresa contro Mayar Sherif, quest’anno ha l’occasione ghiotta per difendere il 5° posto mondiale provvisorio dagli attacchi di Mirra Andreeva e Madison Keys, eliminata .

Giocatrici in campo!

15:23 Occasione dunque per Paolini, che nella race Paolini ha assolutamente bisogno di una vittoria per riavvicinarsi all’ottava posizione virtuale, al momento distante poco meno di 250 punti.

15:18 Collins b. Swiatek 6-1, 7-5! Tra pochi minuti in campo PAOLINI e Jabeur.

14:23 Swiatek sotto 6-1, 0-1 contro Collins, poi Jasmine Paolini! Sensazione che manchi ancora molto all’azzurra!

13:15 Berrettini b. Fearnley 6-4, 7-6! Adesso Swiatek-Collins e poi Paolini!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del WTA 1000 di Roma 2025 tra Jasmine PAOLINI e Ons Jabeur, che vale un posto in ottavi di finale agli Internazionali d’Italia contro Ostapenko o Siegemund!

Le due si ritrovano dopo il match di Miami, che si era concluso conseguentemente all’infortunio della giocatrice tunisina accorso nel corso del primo parziale. Jabeur, che ha altresì vinto per ritiro il suo match d’esordio qui al Foro Italico contro l’ex campionessa di Wimbledon Petra Kvitova. Tornata nel circuito dopo la lunga assenza a Madrid, ha perso subito dalla giapponese Uchijima.

Oggi, Paolini gioca per raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in questo torneo. Lei che l’anno scorso si era fermata subito a sorpresa contro Mayar Sherif, quest’anno ha l’occasione ghiotta per difendere il 5° posto mondiale provvisorio dagli attacchi di Mirra Andreeva e Madison Keys. Laddove la polacca Iga Swiatek dovesse clamorosamente uscire prematuramente, si potrebbe anche cullare il sogno di una top 4, ma servirebbe alzare la coppa.

Nella race Paolini ha assolutamente bisogno di una vittoria per riavvicinarsi all’ottava posizione virtuale, al momento distante poco meno di 250 punti. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della sfida di 3° turno del WTA 1000 di Roma 2025 tra Jasmine PAOLINI e Ons Jabeur, che vale un posto in ottavi di finale. Si parte dopo Berrettini-Fearnley e Collins-Swiatek, dunque terzo match dalle 11.00. Vi aspettiamo!