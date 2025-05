LIVE Nardi-De Minaur 4-6 5-7, ATP Roma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo due ore di lotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22:50 5 ACE ed il 57% di prime con una resa dell’88% per il numero 8 del mondo. 2 ACE e 3 doppi falli per l’azzurro, che ha messo in campo il 59% di prime ricavando il 68% dei punti. In difficoltà sulla seconda Luca, dalla quale ha estratto appena il 35% dei punti.

ALEX DE MINAUR b. LUCA NARDI 6-4 7-5. Finisce qui, con la solita difesa super dell’australiano. Esce a testa altissima il marchigiano, autore di una partita gagliarda durata quasi due ore.

40-AD Match point De Minaur. Il nastro allunga in corridoio il dritto di Nardi.

40-40 A metà rete il dritto incrociato dell’oceanico. Parità.

30-40 Servizio, dritto incrociato e dritto a campo aperto vincente per Luca.

15-40 Due match point De Minaur. Se ne va il rovescio incrociato dell’italiano.

15-30 Difesa spaziale dell’australiano, che mette il recupero di rovescio sulla riga.

15-15 Peccato. Non passa la volèe alta di dritto in arretramento di Nardi.

15-0 Servizio, smash e rovescio a bersaglio per l’azzurro.

6-5 Game De Minaur. Il nastro respinge la smorzata di rovescio di Nardi, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente per restare in partita.

40-15 Scappa via il dritto lungolinea di Luca.

30-15 Errore gratuito con il dritto del pesarese.

15-15 Altro splendido passante con il rovescio tagliato di Nardi.

15-0 Se ne va il dritto difensivo dell’italiano.

5-5 Game Nardi. Prima esterna vincente. Alè Luca!

40-15 Dritto inside in pesante dell’oceanico.

40-0 ACE Nardi!

30-0 Passante con il rovescio in back insidiosissimo di Luca.

15-0 Servizio, dritto e schiaffo al volo vincente dell’italiano.

5-4 Game De Minaur. Prima esterna vincente dell’australiano. Dopo il cambio di campo Nardi servirà per restare nel match.

40-0 ACE del tennista di Sydney.

30-0 Servizio vincente dell’oceanico.

22:29 Si riparte.

22:28 De Minaur si ferma perchè qualcuno dagli spalti lo ha offeso pesantemente. Interviene il giudice di sedia.

15-0 L’australiano tira forte e sulle righe per ottenere il punto.

4-4 Game Nardi. Non passa la risposta di dritto di De Minaur, che torna ora alla battuta.

40-15 Il nastro accomoda la palla sul dritto incrociato di Luca. Due palle del 4 pari.

30-15 Altra ottima prima dell’italiano.

15-15 ACE Nardi!

0-15 Recupero di dritto fulmineo dell’australiano.

3-4 CONTROBREAK NARDI! Il nastro respinge il rovescio lungolinea di De Minaur. C’è il controbreak!

30-40 Ottima smorzata di dritto del tennista di Sydney.

15-40 Due palle del controbreak Nardi. Difesa straordinaria del pesarese, che raccoglie poi l’errore di dritto dell’avversario.

15-30 Peccato. Si ferma sul nastro il rovescio dell’azzurro.

0-30 Sulla riga il rovescio di Nardi, che si carica.

0-15 Dritto lungolinea e stop volley perfetta di Luca, che non molla.

4-2 Break De Minaur. Alla decima palla break Nardi capitola mandando in rete il rovescio.

15-40 Due palle break De Minaur. Punto clamoroso dell’oceanico, che recupera l’ottima smorzata dell’avversario e piazza anche la veronica vincente.

15-30 Prima esterna vincente dell’azzurro.

0-30 Doppio fallo Nardi.

0-15 Dritto inside in vincente dell’australiano.

3-2 Game De Minaur. Si ferma sul nastro il rovescio di Nardi.

40-30 Scappa via il dritto difensivo dell’azzurro.

30-30 All’incrocio delle righe il rovescio lungolinea dell’italiano.

30-15 servizio e dritto a segno per l’oceanico.

15-15 Difesa pazzesca di De Minaur, che chiude il punto con il passante lungolinea di rovescio vincente.

0-15 Non passa il rovescio dell’australiano.

2-2 Game Nardi. Con una solida prima esterna Luca tiene la battuta.

AD-40 Servizio al centro vincente dell’azzurro.

40-40 Palla corta e passante a segno per il tennista di Sydney.

AD-40 Rovescio incrociato e dritto vincente. Alè Luca!

40-40 Prima vincente dell’italiano.

40-AD Palla break De Minaur. Spolvera la riga il recupero di rovescio dell’australiano sul drop dell’avversario.

40-40 CHE PUNTOOO! Rovescio incrociato stretto e demi-volèe in allungo stupenda di Nardi. Parità da 0-40.

30-40 Ottima costruzione del punto dell’italiano, che raccoglie l’errore di dritto dell’avversario.

15-40 Gran difesa dell’azzurro, a segno infine con il lob di rovescio.

0-40 Tre palle break De Minaur. Si ferma sul nastro anche questo dritto di Luca.

0-30 Non passa il dritto di Nardi.

0-15 Scappa via il dritto in corsa del pesarese.

2-1 Game De Minaur. Se ne va anche questo rovescio di Nardi.

40-30 Di un soffio in corridoio il rovescio lungolinea del marchigiano.

30-30 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio dell’azzurro.

15-30 Si ferma sul nastro il dritto incrociato dell’oceanico.

15-15 Prima vincente del tennista di Sydney.

0-15 Scappa via l’approccio con il rovescio in back dell’australiano.

1-1 Game Nardi. Che errore di De Minaur, che manda out lo smash a campo aperto e torna al servizio.

AD-40 Servizio e dritto a bersaglio per Luca.

40-40 Stupenda palla corta di dritto dell’azzurro.

40-AD Palla break De Minaur. Accelerazione di dritto devastante dell’oceanico.

40-40 Regalo dell’australiano, che spedisce fuori il dritto dal centro.

40-AD Palla break De Minaur. Decolla il rovescio in uscita dal servizio del pesarese.

40-40 Peccato. Scappa via il rovescio dal centro del marchigiano.

AD-40 Servizio, dritto e morbido tocco a bersaglio per Luca.

40-40 Un cattivo rimbalzo tradisce l’italiano. Si resta in questo secondo game.

AD-40 Dritto incrociato in avanzamento vincente dell’azzurro.

40-40 Sulla riga il dritto in uscita dal servizio di Luca.

40-AD Palla break De Minaur. Terzo doppio fallo di Nardi.

40-40 Coraggiosa seconda esterna del marchigiano.

40-AD Palla break De Minaur. Luca colpisce male il rovescio in controbalzo.

40-40 Gran punto di De Minaur, a segno con il dritto inside out.

AD-40 Fuori misura il dritto incrociato dell’australiano.

40-40 Scambio prolungato chiuso dall’errore di dritto dell’oceanico.

40-AD Palla break De Minaur. E’ lungo il recupero di dritto dell’azzurro.

40-40 Se ne va anche il dritto inside in di Nardi. Parità.

40-30 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dell’italiano.

40-15 Prima vincente del pesarese.

30-15 Fuori giri De Minaur con il dritto.

15-15 Splendido dritto lungolinea vincente dell’azzurro.

0-15 Secondo doppio fallo per Nardi.

1-0 Game De Minaur. Il tennista di Sydney completa l’opera con una nuova prima vincente.

40-0 Altra gran prima dell’australiano.

30-0 ACE De Minaur.

15-0 Servizio vincente dell’oceanico.

SECONDO SET

6-4 Primo set De Minaur. Gran punto dell’australiano, che cambia marcia con il rovescio incrociato.

30-40 Set point De Minaur. Di un soffio in corridoio il dritto incrociato di Nardi.

30-30 Peccato. Si ferma sul nastro la demi-volèe di dritto del pesarese.

30-15 Servizio e dritto a segno per Nardi.

15-15 Serve and volley magistrale dell’azzurro.

0-15 Scambio condotto dall’australiano, che gioca un solido smash a rimbalzo per chiudere il punto.

5-4 Game De Minaur. ACE di seconda. Dopo il cambio di campo Nardi servirà per restare nel set.

40-15 Risposta di dritto aggressiva da parte di Luca.

40-0 Prima esterna vincente del tennista di Sydney.

30-0 Primo ACE dell’australiano.

15-0 Peccato. In corridoio il dritto inside out dell’italiano.

4-4 Game Nardi. Servizio e dritto. Arriva l’aggancio del marchigiano.

AD-40 Servizio e smash a rimbalzo a segno per Luca.

40-40 Rovescio lungolinea vincente improvviso dell’azzurro. Parità.

30-40 Palla break De Minaur. Ben giocata invece questa volèe di rovescio dal tennista di Sydney.

30-30 Pasticcio di De Minaur, che fa confusione nei pressi della rete.

15-30 Stavolta è vincente il dritto anomalo dell’oceanico.

15-15 Vola via il dritto inside out dell’australiano.

0-15 Luca strappa il movimento del dritto dal centro.

3-4 CONTROBREAK NARDI! E’ lungo il rovescio in uscita dal servizio di De Minaur. C’è il controbreak!

0-40 Tre palle del controbreak Nardi. Decolla il rovescio dell’australiano.

0-30 Ottimo dritto inside out carico e profondo del pesarese.

0-15 De Minaur perde il controllo del dritto dal centro.

2-4 Game Nardi. Prima vincente dell’azzurro, che si carica.

40-30 Luca colpisce in ritardo il dritto in uscita dal servizio.

40-15 Scappa via il rovescio incrociato del marchigiano.

40-0 Altro errore di rovescio di De Minaur.

30-0 Se ne va il rovescio dell’oceanico.

15-0 Splendido passante di dritto lungolinea del pesarese.

4-1 Game De Minaur. A metà rete il dritto difensivo di Nardi.

40-30 Servizio e dritto a segno per l’australiano.

30-30 Non passa il dritto inside in del tennista di Sydney.

30-15 Costruzione del punto perfetta di De Minaur.

15-15 Servizio, rovescio e volèe alta a segno per l’oceanico.

0-15 Si ferma in rete la palla corta di dritto dell’australiano.

3-1 Break De Minaur. Con il suo primo doppio fallo l’azzurro cede la battuta.

30-40 Palla break De Minaur. Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Nardi.

30-30 Luca perde il controllo del dritto in allungo.

30-15 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore di dritto di De Minaur.

15-15 Rovescio lungolinea perfetto dell’australiano.

15-0 Ottimo dritto incrociato del marchigiano.

2-1 Game De Minaur. Servizio vincente del top ten.

40-30 A metà rete il rovescio di uno stranamente falloso De Minaur.

40-15 Prima esterna vincente del tennista di Sydney.

30-15 Si ferma sul nastro il dritto in uscita dal servizio dell’australiano.

30-0 Non passa il rovescio difensivo del marchigiano.

15-0 Fuori misura il rovescio lungolinea dell’italiano.

1-1 Game Nardi. De Minaur sbaglia prima la direzione dell’attacco, poi la stop volley.

40-15 Decolla il dritto dell’oceanico.

30-15 Scappa via il rovescio dal centro di Luca.

30-0 E’ lungo anche il rovescio incrociato di De Minaur.

15-0 In corridoio la risposta di dritto dell’australiano.

1-0 Game De Minaur. Arriva la stecca con la risposta di dritto dell’azzurro.

40-30 Peccato. Scambio prolungato chiuso dall’errore di rovescio di Nardi.

30-30 Altra ottima prima dell’oceanico.

15-30 Si ferma sul nastro il dritto difensivo del tennista di Sydney.

15-15 Servizio vincente De Minaur.

0-15 Non passa il rovescio dal centro dell’australiano.

PRIMO SET

20:46 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro con l’oceanico al servizio.

20:45 Accolti dall’applauso del pubblico entrano sulla Grand Stand Arena Luca Nardi ed Alex De Minaur.

20:43 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo del pesarese e dell’australiano.

20:38 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente della sfida che troverà al terzo turno il boliviano Hugo Dellien. Il sudamericano è entrato in tabellone grazie al ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime ed ha sfruttato la buona sorte superando il brasiliano Seyboth Wild.

20:33 Osaka completa la rimonta eliminando dal torneo capitolino la ceca Bouzkova. Tra poco meno di 20 minuti spazio a Nardi-De Minaur!

19:50 La giapponese Naomi Osaka porta il match al set decisivo. Ci sarà dunque ancora da attendere prima di assistere a Nardi-De Minaur.

18:53 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Nardi-De Minaur. Appena concluso il primo set della sfida femminile tra Osaka e Bouzkova, con quest’ultima impostasi per 6-3. Al termine di questo incontro toccherà all’azzurro. A tra poco!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e l’australiano Alex De Minaur. Primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori, con il vincente della sfida che troverà al terzo turno uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Nardi, ventunenne pesarese di origini partenopee, si presenta all’appuntamento da numero 95 del mondo dopo essersi aggiudicato in due set il derby di primo turno contro Flavio Cobolli. In stagione ha colto i quarti di finale sul cemento di Dubai e gli ottavi in quel di Doha, dove ha strappato un set allo spagnolo Carlos Alcaraz. Sulla terra battuta si è issato fino ai quarti di finale nel Challenger di Estoril.

Dal canto suo De Minaur, ventiseienne di Sydney (Australia), arriva al match senza aver calcato ufficialmente i campi del torneo capitolino grazie allo status da testa di serie numero 7 che gli ha consentito di evitare il turno inaugurale. Il numero 8 ATP nel 2025 ha raggiunto i quarti di finale degli Australian Open, la finale in quel di Rotterdam, i quarti a Doha e Barcellona, le semifinali a Montecarlo e gli ottavi a Madrid. L’oceanico arriva sempre in fondo, e fa della regolarità il suo marchio di fabbria.

La sfida di secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma tra Luca Nardi e l’australiano Alex De Minaur sarà il quinto incontro dalle 11.00 sulla Grand Stand Arena dopo Keys-Stearns, Fritz-Giron, Mensik-Gigante e Bouzkova-Osaka. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!