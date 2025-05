LIVE Musetti-Medvedev, ATP Roma 2025 in DIRETTA: prova del nove contro la ragnatela del russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di ottavi di finale del Masters 1000 di Roma 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Daniil Medvedev, si gioca per giungere in quarti agli Internazionali d’Italia, dove c’è ad attendere il vincente di Zverev-Fils.

Azzurro che torna a questo livello di torneo nella Città Eterna, dopo l’edizione 2023, quando perse 7-5, 7-6 contro Stefanos Tsitsipas. L’anno scorso si era ritirato in esordio contro Atmane, si è quindi potuto rifare alla grande quest’anno con i 100 punti che ha fin qui totalizzato i quali vanno a bilanciare i 100 in scadenza tra Roma (10 punti) e Torino (90 punti) dei 12 mesi fa.

Il toscano, ormai un top 10, vorrebbe altri 100 punti pesantissimi per la corsa alle ATP Finals, che gli compete. I punti di distacco dall’ottava posizione virtuale diventerebbero appena 15 con una vittoria contro Medvedev, ricordando che ottavo al momento è Francisco Cerundolo, che gioca con Sinner. In chiave ranking invece Musetti scavalcherebbe momentaneamente Alex De Minaur in ottava posizione, aussie che avrebbe la possibilità di rispondere stasera contro Paul.

Si gioca sulla superficie preferita dell’azzurro, e su quella che meno si conforma al russo. I precedenti sono a favore di Medvedev, che guida per 2 a 0 con Musetti che non è mai arrivato a 5 giochi in un singolo set. Questa volta però si gioca su terra battuta e, stando ai bookmakers, parte favorito non di poco.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Daniil Medvedev, che prenderà il via non prima delle ore 14:00. Prima dell’azzurro due partite di doppio: Granollers/Zeballos-Arends/Johnson e Ebden/Peers-Krawietz/Puetz dalle 11. Vi aspettiamo!