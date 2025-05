LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: giornata di qualifiche e Sprint a Silverstone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del fine-settimana in Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Silverstone, si prospetta una giornata molto impegnativa per i piloti e le squadre: prove libere, qualifiche e Sprint Race da gestire e affrontare, per massimizzare il risultato finale.

Un quadro da chiarire nella classe regina. Si è reduci da un venerdì in cui Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha fatto saltato il banco. Il pilota spagnolo ha saputo interpretare splendidamente la pista del Regno Unito, andandosi a prendere il miglior tempo delle pre-qualifiche e mandando un segnale chiaro alla concorrenza.

Qualche difficoltà in più per il team ufficiale di Borgo Panigale. Marc Marquez, leader della classifica, ha fatto più fatica del fratello ad avere lo stesso feeling e la caduta nel corso del turno citato lo sta a dimostrare. Ha terminato in quarta posizione Marc e vedremo se quest’oggi tornerà a comandare. Stessi problemi per Francesco Bagnaia, solo settimo e privo del feeling all’avantreno.

Si comincia alle 12.10 italiane col turno di prove libere. A seguire (ore 12.50) ci saranno le qualifiche, mentre la Sprint Race prenderà il via alle 17.00 nostrane.