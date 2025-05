LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bagnaia è all’ultima chiamata a Silverstone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna in programma a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Inizia quest’oggi il weekend britannico su uno dei circuiti più iconici del motorsport. Giornata già decisiva per i centauri della massima categoria: alle 17.00 le prequalifiche assegneranno dieci dei dodici slot per il Q2.

L’appuntamento di Le Mans ha consentito a Marc Marquez di allungare sui competitor. L’otto volte campione del mondo, secondo alle spalle di Zarco in Francia sul bagnato, ha sfruttato i passaggi a vuoto di Alex Marquez e Francesco Bagnaia per scappare via in classifica. Lo spagnolo della Ducati vanta 22 punti di margine sul fratello in forza al Team Gresini e ben 51 lunghezze sul compagno di squadra, atteso a un weekend di riscatto dopo il disastroso doppio zero di Le Mans.

I tre protagonisti del campionato devono far attenzione ad alcuni piloti che, nelle ultime settimane, hanno iniziato a carburare. Fabio Quartararo (Yamaha) è certamente l’uomo più temibile, avendo conquistato la pole in Francia e un ottimo secondo posto a Jerez. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) è in rampa di lancio e può iniziare a dar fastidio ai colleghi più navigati. Infine non vanno dimenticati i due piloti del Team VR46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna in programma a Silverstone, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Il via della FP1 è previsto alle 12.45, mentre le prequalifiche avranno inizio alle 17.00. Buon divertimento!