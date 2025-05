LIVE MotoGP, GP Francia 2025 in DIRETTA: assolo di Marc Marquez. Bagnaia cade e si allontana in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.26 Con questo risultato, Marc Marquez si è portato nuovamente in testa alla classifica iridata con 151 punti a precedere di 2 punti Alex Marquez. Bagnaia è ora a -31, in terza piazza.

15.25 Notte fonda per Pecco Bagnaia caduto dopo appena un giro in questa Sprint. In curva-3, la gara del piemontese è finita.

15.25 Sei su sei nelle Sprint Race per Marc Marquez, che ha ribadito il concetto. Trionfo dell’iberico davanti al fratello Alex e a un super Aldeguer. Podio tutto spagnolo e grande festa per il Team Gresini, visti i due piloti sul podio. A completare la top-5 Quartararo con la Yamaha e Vinales con la KTM. Settimo Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46.

15.21 Trionfo di Marc Marquez, dunque, a precedere di 0.530 Alex Marquez e di 2.164 Fermin Aldeguer. Nuova doppietta dei fratelli Marquez, mentre clamorosamente cade Pedro Acosta in curva-12 ed è quinto Vinales. Quarto quindi Quartararo.

ULTIMO GIRO SPRINT RACE! Fratelli Marquez egemoni e Aldeguer che si apprestano a completare il podio, mentre Acosta e Vinales continuano a lottare ed è sempre Pedro a rimanere davanti per il quinto posto.

-2 Penultimo giro per i piloti e Marc Marquez sta dando un’altra dimostrazione della propria classe. 1.529 il margine sul fratello Alex. Bravissimo e determinato Aldeguer per prendersi il terzo gradino, mentre il miglior pilota italiano di questa Sprint è Fabio Di Giannantonio (9°).

-3 Marc Marquez sempre più vicino al successo della sesta Sprint della stagione, visto il vantaggio sul fratello Alex di 1.645. Aldeguer non può temere più la risposta di Quartararo e ha tutto per conquistare il terzo gradino del podio.

-4 Aldeguer forza la frenata alla variante dopo i box. Grande resistenza di Quartararo che dà una carenata in curva-4, per rimanere in terza posizione. Gliela restituisce poco dopo l’iberico, che si infila e si prende la terza posizione.

-4 Marc Marquez gira in 1:31.027 portando a 1.427 il margine sul fratello Alex. Quartararo insegue con 2.205, ma ha incollato Aldeguer.

-5 Confronto tra Acosta e Vinales per il quinto posto, sfida tra KTM.

-5 Marc Marquez ha messo in ghiaccio la Sprint avendo ora un margine di vantaggio sul fratello Alex di 1.254. Quartararo distanziato di 0.370 da Alex, con Aldeguer vicinissimo al francese.

-6 Marc Marquez gira fortissimo in 1:30.962, mentre Alex Marquez infila Quartararo e si porta in seconda posizione. Il francese deve alzare bandiera bianca. Attenzione ad Aldeguer che potrebbe insidiare il podio del transalpino.

-7 Marc Marquez vola via con un passo inarrivabile e sono già 7 i decimi di vantaggio su Quartararo. Alex nel codone della Yamaha del francese.

-7 Marc Marquez infila di classe alla curva-8 e deve cedere il passo. Ci prova anche Alex, ma sbaglia nell’ultimo settore e arriva anche Aldeguer.

-7 Quartararo risponde benissimo alla curva-3 all’attacco di Marc Marquez. Ne approfitta Alex per avvicinarsi.

-8 Marc Marquez sempre più in scia a Quartararo, provando a farsi vedere alle spalle del francese. Nel frattempo Bagnaia torna ai box, dopo la caduta, molto abbacchiato.

-9 Marc Marquez in scia a Fabio Quartararo, pronto a prendersi la vetta, con 282 millesimi di ritardo. Un po’ più staccato Alex, con 482 millesimi di ritardo.

-10 Ecco il video della caduta di Pecco:

❌ Caída de Pecco Bagnaia 0⃣ Su primer cero de la temporada Se aleja más aún el liderato del Mundial#FrenchGP pic.twitter.com/4T7y8G2649 — Manuel Carmona Hidalgo (@manu_carmona_) May 10, 2025

-10 Quartararo ha un margine sempre più risicato su Marc Marquez (+0.382). Alex Marquez in scia al fratello, mentre Aldeguer va fortissimo in quarta piazza col giro più veloce in 1:30.752. Bezzecchi ancora in pista, autore evidentemente di un dritto.

-11 NOOOO! Caduta di Marco Bezzecchi, che peccato per il romagnolo!

-11 Quartararo gira in 1:30.966, Marc Marquez si avvicina girando in 1:30.779, mettendo nel mirino il primato. Alex Marquez è terzo, mentre Bezzecchi è quinto in scia ad Aldeguer.

-12 NOOOOOO!!! Bagnaia cade in curva-3, pinzando troppo. Un duro colpo per Pecco, ritirato.

-13 giri al termine. Splendida partenza di Quartararo, che prova ad andare in fuga. Inseguono Marc e Alex Marquez, Bagnaia è quarto.

SEMAFORO VERDE! Iniziata la Sprint Race del GP di Francia 2025 di MotoGP.

15.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

15.00 Giro di ricognizione.

14.59 Saranno 13 i giri da percorrere.

14.58 Tutti i piloti partono con gomma dura all’anteriore e soft al posteriore.

14.57 Quartararo punta al podio, potrebbe soffrire in alcuni punti in cui il motore conta, punto debole della Yamaha. Ma le capacità di guida sulla M1, nella percorrenza delle curve di Le Mans, potrebbe essere un fattore favorevole a El Diablo.

14.55 5′ al via, la tensione sale!

14.53 Tra le possibili sorprese il giovane spagnolo Aldeguer, con l’altra Ducati Gresini in quarta casella. Il suo feeling è in crescendo e chissà…

14.51 Un momento importante sarà la partenza. Bagnaia dovrà assolutamente mettersi in scia ai piloti in prima fila, per non rischiare di rimanere intruppato.

14.49 Quartararo nelle qualifiche ha fatto una magia, ma avrà il passo nei 13 giri? Lo scopriremo presto.

14.47 Piloti che nei 13 giri previsti useranno una hard sull’anteriore e una soft sul posteriore.

14.45 15′ al via della Sprint Race.

14.44 Ducati ha come primo obiettivo quello di continuare a vincere e lo si vuol fare col team ufficiale, a prescindere da chi sia il pilota.

14.42 Da dire che Marc Marquez sta facendo valere il peso della propria velocità in Ducati e forse anche dal punto di vista degli equilibri nel team la situazione per Bagnaia si sta decisamente complicando.

14.40 Bagnaia dovrà cercare di agganciare il trio formato da Quartararo e dai due fratelli Marquez. Si spera che Pecco abbia risolto i problemi nell’ultima parte della frenata.

14.38 Quartararo cercherà di mettersi davanti e impostare il proprio ritmo. Marc Marquez, però, sembra proprio averne di più, per via di una maggior costanza.

14.36 Fabio Quartararo cercherà di interrompere la serie vincente nelle Sprint di Marc Marquez. Finora lo spagnolo ha fatto cinque su cinque.

14.34 Bagnaia dunque dovrà partire dalla seconda fila e deve sperare in una buona partenza per non perdere il treno del podio.

14.32 Di seguito la griglia di partenza:

1. Fabio Quartararo (Yamaha)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Alex Marquez (Ducati)

4. Fermin Aldeguer (Ducati)

5. Maverick Vinales (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Aprilia)

8. Jack Miller (Yamaha)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Johann Zarco (Honda)

12. Pedro Acosta (KTM)

13. Brad Binder (KTM)

14. Alex Rins (Yamaha)

15. Joan Mir (Honda)

16. Luca Marini (Honda)

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18. Enea Bastianini (KTM)

19. Ai Ogura (Aprilia)

20. Miguel Oliveira (Yamaha)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

14.30 “È chiaro, Marc Marquez sta facendo qualcosa di eccezionale. Ha vinto campionanti anche con moto inferiori e ora sta dimostrando di saper gestire la sua velocità, anche se a volte si rilassa”, ha sottolineato Tardozzi.

14.28 A fornire una chiave di lettura è stato anche il Team Manager, Davide Tardozzi: “Bagnaia corre in gara un po’ col freno a mano tirato per via del ricordo del 2024 e delle cadute, lo ha ammesso lui stesso. Quando tu pensi troppo, vai meno veloce”.

14.26 “Il passo in avanti va fatto nell’ultima parte di frenata. È sempre stato il mio punto di forza e non sappiamo perché non riusciamo a ritrovarlo. Non se ne viene a capo, quindi devo adattarmi io alla situazione. Questo problema mi porta a essere più conservativo, per non buttare via i punti come ho fatto l’anno scorso. Io non vedo l’ora che quel feeling torni, potendo così esprimere il mio vero potenziale“, la sottolineatura di Bagnaia.

14.24 “Non riesco a portar dentro la velocità come vorrei, ma tutto sommato siamo andati bene e ho cercato di adattarmi alla situazione. Con le gomme usate riuscivo a girare abbastanza forte, ma sicuramente non come Marc (Marquez, ndr.) che in questo momento è il più veloce”, ha raccontato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

14.22 Bagnaia, dunque, dovrà rimontare, partendo dalla seconda fila, ritrovando quel feeling che in frenata sta venendo meno.

14.21 La seconda fila sarà aperta dall’ottimo rookie Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) che precede Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) e Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team). Terza fila per Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha) e Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), mentre Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), passato dalla Q1, chiude la top ten.

14.18 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) ha fatto impazzire il pubblico di Le Mans con una pole stratosferica: sarà lui a partire davanti a tutti grazie a un 1:29.324 che vale anche il nuovo record della pista. Per lui si tratta della seconda pole consecutiva, e scatterà davanti a Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) e Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP).

14.15 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Sprint Race di Le Mans, sesta tappa del Mondiale 2025 di MotoGP.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

11.42 Sembrava letteralmente impossibile ma Fabio Quartararo si è presa una pole di forza contro il fenomeno spagnolo Marc Marquez che sembrava in controllo della situazione. Alex Marquez conferma la sua consistenza, con un terzo posto strepitoso. Male Bagnaia sesto che sarà chiamato all’ennesima rimonta della sua stagione.

11.38 Ecco la classifica completa dei tempi del Q2:

Fabio QUARTARARO (#20, Yamaha) – 1:29.324 Marc MARQUEZ (#93, Ducati) – 1:29.442 (+0.118) Alex MARQUEZ (#73, Ducati) – 1:29.571 (+0.247) Fermin ALDEGUER (#54, Ducati) – 1:29.776 (+0.452) Maverick VIÑALES (#12, KTM) – 1:30.023 (+0.699) Francesco BAGNAIA (#63, Ducati) – 1:30.047 (+0.723) Marco BEZZECCHI (#72, Aprilia) – 1:30.183 (+0.859) Jack MILLER (#43, Yamaha) – 1:30.191 (+0.867) Franco MORBIDELLI (#21, Ducati) – 1:30.198 (+0.874) Raul FERNANDEZ (#25, Aprilia) – 1:30.385 (+1.061)

11.37 Solo sesto Bagnaia, settimo Bezzecchi, e nono Morbidelli.

11.36 POLE POSITION per Fabio Quartararo.

11.35 FABIO QUARTARARO MOSTRUOSO, 1.29.324 si prende la testa della classifica della qualifica.

11.35 ALEX MARQUEZ si porta ad un solo decimo dal fratello Marc, secondo posto.

11.33 Caduta anche per Zarco. Rallenta Marc Marquez per le bandiere gialle.

11.32 Caduta per Fermin Aldeguer che conclude il turno di qualifica.

11.31 ALDEGUER sale secondo posto, Bagnaia sesto.

11.30 Aldeguer accende un casco rosso. Si migliorano al secondo settore Bagnaia, Morbidelli e Zarco.

11.28 In questo momento la prima fila è: Marc Marquez, Fabio Quartararo e Alex Marquez.

11.27 Tutti al box al momento, tranne Fabio Quartararo.

11.27 Bagnaia scivola undicesimo, non riesce a completare un giro pulito.

11.26 MARC MARQUEZ 1.29.442 giro mostruoso del fenomeno spagnolo della Ducati.

11.26 Fabio Quartartaro si mette a tre decimi da Marc Marquez, secondo posto per il francese.

11.24 Aldeguer si trova al terzo posto al momento a 64 millesimi da Alex Marquez.

11.22 Subito Marc Marquez davanti al fratello, Bagnaia male solo settimo.

11.19 Inizia il Q2!

11.16 Tutto pronto per il Q2, il favorito numero uno è Marc Marquez. Da segnalare tutti i costruttori in Q2.

11.13 Tra due minuti inizia il Q2, vedremo chi farà la pole.

11.10 Ecco l’ordine dei tempi del Q1:

Johann ZARCO (#5, Honda) – 1:30.399 Raul FERNANDEZ (#25, Aprilia) – 1:30.431 (+0.032) Brad BINDER (#33, KTM) – 1:30.441 (+0.042) Alex RINS (#42, Yamaha) – 1:30.455 (+0.056) Joan MIR (#36, Honda) – 1:30.479 (+0.080) Luca MARINI (#10, Honda) – 1:30.505 (+0.106) Fabio DI GIANNANTONIO (#49, Ducati) – 1:30.651 (+0.252) Enea BASTIANINI (#23, KTM) – 1:30.697 (+0.298) Ai OGURA (#79, Aprilia) – 1:31.576 (+1.177) Miguel OLIVEIRA (#88, Yamaha) – 1:31.782 (+1.383) Lorenzo SAVADORI (#32, Aprilia) – 1:31.982 (+1.583) Takaaki NAKAGAMI (#30, Honda) – 1:32.544 (+2.145)

11.08 Passano in in Q2 Johann Zarco e Raul Fernandez, con i tempi di 1.30.399 e 1.30.431.

11.06 Marini si porta al quinto posto, non basta ancora.

11.05 Zarco e Rins si mettono davanti, l’evoluzione dei tempi è costante.

11.04 Raul Fernandez e Di Giannantonio stampano primo e secondo tempo al momento, ma Bastianini si riprende la seconda posizione.

11.02 Mancano solo cinque minuti, siamo nella fase decisiva del Q1.

10.59 Subito bandiera verde, si ricomincia.

10.57

10.56 Bandiera rossa, caduta per Ogura, pilota OK. La moto era rimasta in accesa.

10.55 Rins e Bastianini si posizionano primo e secondo al momento, con il tempo rispettivamente di 1.30.946. e 1.31.389.

10.53 Tutti in pista, vediamo chi riuscirà a passare al Q2.

10.49 Subito il via del Q1.

10.46 Tra pochissimo il via del Q1, alle ore 10.50.

10.43 Ecco l’ordine dei tempi delle FP2:

Fabio QUARTARARO (#20, Yamaha) – 1:30.546 Marc MARQUEZ (#93, Ducati) – 1:30.612 (+0.066) Fermin ALDEGUER (#54, Ducati) – 1:30.703 (+0.157) Francesco BAGNAIA (#63, Ducati) – 1:30.748 (+0.202) Alex MARQUEZ (#73, Ducati) – 1:30.750 (+0.204) Maverick VIÑALES (#12, KTM) – 1:30.908 (+0.362) Pedro ACOSTA (#37, KTM) – 1:30.957 (+0.411) Franco MORBIDELLI (#21, Ducati) – 1:31.084 (+0.538) Johann ZARCO (#5, Honda) – 1:31.121 (+0.575) Luca MARINI (#10, Honda) – 1:31.197 (+0.651) Fabio DI GIANNANTONIO (#49, Ducati) – 1:31.211 (+0.665) Joan MIR (#36, Honda) – 1:31.239 (+0.693) Brad BINDER (#33, KTM) – 1:31.244 (+0.698) Marco BEZZECCHI (#72, Aprilia) – 1:31.328 (+0.782) Enea BASTIANINI (#23, KTM) – 1:31.477 (+0.931) Jack MILLER (#43, Yamaha) – 1:31.615 (+1.069) Alex RINS (#42, Yamaha) – 1:31.644 (+1.098) Raul FERNANDEZ (#25, Aprilia) – 1:31.730 (+1.184) Takaaki NAKAGAMI (#30, Honda) – 1:31.800 (+1.254) Ai OGURA (#79, Aprilia) – 1:31.823 (+1.277) Miguel OLIVEIRA (#88, Yamaha) – 1:31.973 (+1.427) Lorenzo SAVADORI (#32, Aprilia) – 1:33.221 (+2.675)

10.40 Si chiudono le FP2, Fabio Quartararo è il migliore della sessione. Sorpresa Aldeguer terzo.

10.39 Grande giro di Fermin Aldeguer che si prende la terza posizione, Bagnaia scala quarto.

10.38 Ci prova Marc Marquez che si trova a +0.066 di distanza da Fabio Quartararo.

10.37 Fabio Quartararo, si prende la testa della classifica, 1.30.546 si abbassano ancora di più i tempi.

10.35 Ottimo giro di Alex Marquez ma non riesce comunque a migliorarsi, resta a due millesimi da Bagnaia secondo.

10.32 Si migliora Franco Morbidelli, 1.31.260, nono posto per l’italiano.

10.29 In difficoltà in momento l’Aprilia, Bezzecchi si trova solo quindicesimo con il tempo di 1.31.596.

10.26 Classifica momentanea:

Marc MARQUEZ (#93, Ducati) – 1:30.612 Francesco BAGNAIA (#63, Ducati) – 1:30.748 (+0.136) Alex MARQUEZ (#73, Ducati) – 1:30.750 (+0.138) Fermin ALDEGUER (#54, Ducati) – 1:31.046 (+0.434) Fabio QUARTARARO (#20, Yamaha) – 1:31.048 (+0.436) Luca MARINI (#10, Honda) – 1:31.197 (+0.585) Joan MIR (#36, Honda) – 1:31.239 (+0.627) Brad BINDER (#33, KTM) – 1:31.244 (+0.632) Maverick VIÑALES (#12, KTM) – 1:31.276 (+0.664) Fabio DI GIANNANTONIO (#49, Ducati) – 1:31.402 (+0.790)

10.23 Al momento i piloti sono quasi tutti al box, tranne Morbidelli e Nakagami.

10.21 Alex Marquez si prende la terza posizione, a soli due millesimi da Francesco Bagnaia.

10.19 Bagnaia abbassa i tempi, 1.30.748. Si porta ad un solo decimo dal primo posto occupato da Marc Marquez.

10.17 Fabio Quartararo si prende la seconda piazza, con il tempo di 1.31.048. Sono +0.362 dal fenomeno spagnolo Marc Marquez.

10.17 Pecco Bagnaia stampa al momento il decimo tempo, con il giro di 1.31.781.

10.16 Bagnaia sta per finire il suo primo giro veloce.

10.16 La pista comincia a migliorarsi, Marc Marquez si prende la prima posizione con 1.31.168.

10.15 Si posizionano secondo e terzo, Marc Marquez e Fabio Quartararo.

10.14 Luca Marini in testa momentaneamente alla classifica con il tempo di 1.32.527.

10.13 Pecco Bagnaia in pista con gomme usate.

INIZIANO LE FP2.

10.09 Tutto pronto per l’inizio delle FP2.

10.06 Bagnaia: “Non riesco a ritrovare il feeling, ora devo adattarmi” così a Sky Sport.

10.03 L’inizio delle FP2 di MotoGP è fissato per le ore 10.10 a seguire ci saranno il Q1 alle 10.50 e la Q2 alle ore 11.15. Non dimentichiamo la Sprint alle ore 15.00.

09.59 Si concludono le FP2 della Moto2, sugli scudi Deniz Oncu, Manuel Gonzalez e Filip Salac. Sesto e ottavo, rispettivamente Celestino Vietti e Tony Arbolino.

09.55 Seconda posizione nelle Pre-qualifiche di Le Mans per il francese Fabio Quartararo: “Mi sono sentito molto bene, sia sul giro che sul passo, che è stato uno dei migliori – ha dichiarato a Sky -. Sono fiducioso, possiamo fare una bella gara e giocarcela”.

09.51 Il favorito numero uno della giornata è senza ombra di dubbio Marc Marquez, in difficoltà invece il fratello Alex. Velocità simili per il ritrovato Quartararo e Francesco Bagnaia. L’italiano della Ducati dovrà fare un “piccolo miracolo” per trovare la pole.

09.49 In questo momento in pista c’è la Moto2, le condizioni di piste sono assolutamente perfette.

09.46 Buongiorno e benvenuti alla diretta del GP di Francia della MotoGP. Si parte con la Q2.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MotoGP, GP Francia 2025, Bagnaia sfida i fratelli Marquez.

Giornata di qualifiche e di Sprint oggi in MotoGP al Gran Premio di Francia 2025, che vedrà il solito Francesco Bagnaia battagliare con i fratelli Marquez, ma non solo: anche Fabio Quartararo è pronto a una grande prestazione.

Il turno di ieri si è aperta con il solito Marc Marquez davanti a tutti. Le prequalifiche della MotoGP a Le Mans, in Francia, mettono in luce quanto già visto nelle FP1. Proprio il fenomeno spagnolo su Ducati chiude il turno pomeridiano firmando il record del circuito con il tempo di 1’29”855. Secondo un grande Fabio Quartararo, con 177 millesimi di distacco. Il pilota francese della Yamaha, idolo locale, ha un buon passo e potrebbe essere protagonista come in Spagna. Terzo l’azzurro Francesco Bagnaia, non molto distante dal super compagno di team Marc Marquez: l’ex campione del mondo è staccato di soli 184 millesimi.

I piloti del team Gresini chiudono la top cinque: Fermin Aldeguer precede il leader in classifica Alex Marquez. Poi Jack Miller, sesto con la Pramac di Yamaha, confermando i miglioramenti del costruttore giapponese. Settimo Pedro Acosta (Ktm), davanti al compagno di moto Ktm, Maverick Vinales. Franco Morbidelli (VR46 Ducati) si piazza al nono posto, appena davanti a Marco Bezzecchi, ultimo dei piloti con accesso diretto al Q2. Un obiettivo sfumato da Fabio Di Giannantonio, apparso in grande difficoltà per tutto il turno, e Brad Binder che aveva chiuso con buoni miglioramenti le FP1.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta della MotoGP, GP Francia 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. FP2 alle ore 10.10 a seguire Q1 sarà alle 10.50 e Q2 alle 11.15. Gara Sprint alle ore 15.00. Buon divertimento!