LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: le giovani azzurre sfidano due avversarie di rango

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grant/Pigato-Eala/Gauff, partita degli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma 2025. La coppia italiana non vuole smettere di sognare agli Internazionali BNL d’Italia: dopo aver superato brillantemente le pre-qualificazioni Tyra Caterina Grant e Lisa Pigato provano a farsi breccia anche nel tabellone principale.

Al primo turno del main draw la coppia azzurra ha battuto a sorpresa Anna Danilina ed Irina Khromacheva, settima coppia del seeding. Dopo aver perso nettamente il primo set, 2-6 in mezz’ora di gioco, le azzurre hanno vinto il secondo 6-4 chiudendo l’incontro 10-5 al super-tiebreak.

Grant e Pigato dovranno alzare l’asticella quest’oggi contro Alexandra Eala e Coco Gauff. L’americana, con i suoi 9 titoli ed il best ranking al numero uno del mondo, è sicuramente il fiore all’occhiello di questa coppia. La filippina ha incantato tutti nelle ultime settimane di singolare e proverà ad essere all’altezza anche in doppio. Al primo turno del torneo romano le due hanno sconfitto nettamente Alexandra Panova e Fanny Stollar 6-3, 6-1.

La sfida tra Grant/Pigato ed Eala/Gauff è la seconda in programma sul campo Pietrangeli a partire dalle 11.00, ma non inizierà prima delle 13.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Grant/Pigato-Eala/Gauff con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!