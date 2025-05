LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tonale e Mortirolo chiamano attacchi da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo l’entusiasmante frazione di ieri, con la prima vittoria italiana nella Corsa Rosa numero 108 ad opera di Christian Scaroni (XDS Astana Team), oggi verrà affrontato un percorso breve ma arduo con ben tre ascese prima dell’arrivo di Bormio.

La tappa odierna, con i suoi 155 chilometri, si aprirà a San Michele all’Adige, con un tracciato fin da subito in salita. La prima difficoltà sarà il Passo del Tonale (15.2 km ad una pendenza media del 6%), previsto dopo circa 55 chilometri dalla partenza. La veloce discesa porterà i corridori ai piedi del Passo del Mortirolo, vero spartiacque della tappa con i suoi 12.6 chilometri ad una pendenza massima del 16%.

Gli ultimi 3 chilometri ad una pendenza superiore al 10% potrebbero nuovamente presentare sorprese in una classifica generale continuamente in evoluzione. La discesa tecnica rappresenta sicuramente un’incognita aggiuntiva alla frazione che si concluderà con la breve scalate delle Motte e l’arrivo, in leggera discesa, a Bormio.

Tante quindi le difficoltà e gli interrogativi di questa diciassettesima tappa che potrebbe nuovamente rimescolare le carte in tavola. Vedremo se Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), dopo la crisi di ieri, riuscirà a conservare la maglia rosa, messa nel mirino da un pericoloso Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Da capire anche come si muoverà Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), nettamente il più in forma tra i big. L’azzurro potrebbe sfruttare la buona condizione per guadagnare ancora terreno nella generale, sperando in un podio non impossibile.

Appuntamento alle 12.35 per non perdervi nemmeno un minuto di questa appassionante frazione. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025. Buon divertimento, vi aspettiamo!