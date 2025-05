LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappone impressionante, qui si fa la storia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, la prima delle due tappe regine della Corsa Rosa. Si parte da Biella e si arriva a Champoluc. Sarà clamorosa battaglia in salita con una sfida epica per la maglia rosa.

Può davvero succedere di tutto ancora in questo fantastico Giro d’Italia. Isaac Del Toro ha ridato un segnale importante due giorni fa dopo la piccola crisi che lo ha colpito martedì, ma Richard Carapaz e Simon Yates sono vicinissimi e proveranno a mettere in difficoltà la Maglia Rosa. Attenzione anche tra i litiganti ad un Derek Gee che è sempre li in agguato ed è pronto a sferrare il colpo decisivo.

L’Italia prova a sognare soprattutto con due uomini. Il primo è un grande veterano come Damiano Caruso, che è il miglior italiano in classifica generale e che ha dimostrato di poter stare con i migliori. Oggi è l’esame decisivo per il siciliano per provare a lottare per il podio. Poi c’è il giovane, la grande speranza, Giulio Pellizzari che ha incantato martedì e che potrebbe avere il colpo per ribaltare completamente il Giro. Non bisogna nemmeno dimenticare Lorenzo Fortunato, che sicuramente entrerà nella fuga per consolidare la sua maglia azzurra e che potrebbe oggi anche vincere nel caso i favoriti lasciassero andare i fuggitivi.

Le salite oggi non mancano assolutamente e si parte quasi con un leggero riscaldamento sul Colle Serra (GPM di terza categoria) e poi ecco che la tappa si incendia con tre GPM di prima categoria Col Tzecore, Col Saint-Pantaleo ed infine Col de Joux. In chiusura poi anche l’Antagnod, prima della picchiata verso Champoluc.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025. Si comincia dalle ore 12.05. Non perdetevi neanche un minuto della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!