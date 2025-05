LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sconfinamento in Slovenia, sarà volata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa di ieri, Rovigo-Vicenza si è chiusa con il successo allo sprint del danese Mads Pedersen della Lidl-Trek davanti al belga Wout Van Aert della Team Visma | Lease a Bike e ad Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG. Il corridore messicano conserva la maglia di leader della classifica e guadagna altri nove secondi di abbuono grazie a cui il vantaggio sul compagno di squadra Juan Ayuso è ora di 38’’ e quello su Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious di 1’18’’.

Si corre la quattordicesima frazione con partenza da Treviso e arrivo a Nova Gorica/Gorizia dopo 195 chilometri. La frazione, almeno sulla carta, sembra rappresentare l’occasione propizia per un nuovo duello tra le ruote veloci. Le squadre degli sprinter dovranno però essere brave a controllare la corsa e a gestire le eventuali fughe di chi proverà a partire da lontano per provare conquistare il successo di giornata,

I primi 150 chilometri si sviluppano in pianura. Il gruppo affronta i traguardi volanti di Morsano al Tagliamento, chilometro 76,5, Talmassons, posto al chilometro 100,8, e il Chilometro Red Bull di Manzano, chilometro 132,8. La prima difficoltà da affrontare sarà, una volta effettuato lo sconfinamento in Slovenia, Goniace/San Martino, quarta categoria di 3.5km al 5% di pendenza media. Al chilometro 168,5 i corridori entrano nel circuito finale da ripetere due volte e si cimentano con lo strappo di Saver, 900 metri al 7,7%.

Il disegno del tracciato, al di là dei velocisti puri, pone la candidatura di uomini veloci capaci di resistere alla fatica. Nessuno meglio del danese Mads Pedersen della Lidl-Trek riesce ad incarnare queste caratteristiche. Potrebbero essere della partita Olav Kooij della Team Visma |Lease a Bike, formazione che in caso di condizioni non perfette dell’olandese è pronta a scommettere sul belga Wout Van Aert, e l’australiano Kaden Groves della Alpecin-Deceuninck. Da seguire con attenzione le prove del belga Milan Fretin della Cofidis e dell’olandese Casper Van Huden della Team Picnic PostNL. In casa Italia potrebbero essere protagonisti Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta, Luca Mozzato della Arkéa-B&B Hotels e Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team. In caso di corsa più selettiva potrebbero giocarsi le proprie carte Stefano Oldani della Cofidis, Filippo Fiorelli della VF Group Bardiani-CSF Faizanè, Edoardo Zambanini della Movistar Team e Christian Scaroni della XDS Astana Team.

La partenza della corsa è prevista alle 12:45, gli aggiornamenti inizieranno alle 12:30. Vedremo chi trionferà sul traguardo di Gorizia e se lo sviluppo della tappa apporterà cambiamenti nella classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!