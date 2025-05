LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nel vivo con l’arrivo in salita di Tagliacozzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CLASSIFICA GENERALE GIRO D’ITALIA 2025

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro d’Italia 2025. 168 km da Castel di Sangro a Tagliacozzo per il primo arrivo in salita di questa edizione. Primi verdetti dunque sulle strade della corsa rosa. Come di consueto il primo arrivo in ascesa non ci svelerà il futuro vincitore finale, ma mostrerà coloro che non festeggeranno in quel di Roma.

Tappone appenninico che presenta 3300 metri di dislivello ed inizierà subito con la strada che tende all’insù. Pronti, via ed infatti il gruppo dovrà affrontare la salita di seconda categoria di Roccaraso (7,8 km al 5.8% di pendenza media), al termine della quale partirà una lunghissima discesa che culminerà allo sprint intermedio di Sulmona. Dopo qualche km si ritorna a scalare verso il seconda categoria del Monte Urano (4,6 km al 9.2%) per poi avviare la lunghissima salita di Vado della Forcella. Ascesa di 21,5 km al 3.6% di pendenza media con gli ultimi 5,7 km al 5.1%. Dopo lo scollinamento un breve falsopiano porterà i corridori allo sprint intermedio di Ovindoli, poi la lunghissima discesa che terminerà a poco meno di 10 km dal traguardo, momento in cui inizierà l’ascesa conclusiva. Ultima e decisiva salita che misura 9,3 km ed offre una pendenza media del 4.5 %, ma con i risolutivi 2600 metri che sfiorano la doppia cifra.

Gli uomini di classifica non potranno dunque nascondersi, anzi dovranno dare fuoco alle polveri sull’erta conclusiva. Tutto lascia presagire ad un ovvio cambio di maglia rosa, con Mads Pedersen che continuerà la personale caccia di tappe e punti validi per la speciale classifica nelle prossime frazioni. Fari accesi sull’UAE Team Emirates con lo spagnolo Juan Ayuso, il messicano Isaac Del Toro e l’americano Brandon McNulty che proveranno a stanare gli avversari lungo la salita di Tagliacozzo. Parso in grande spolvero sin dalle prime uscite Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hangrohe) testerà i suoi rivali diretti proprio come Antonio Tiberi (Bahrain Victorious). Capiremo inoltre le reali intenzioni di Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che sulla carta dovrebbe puntare ad alcune singole vittorie di tappa ma che in corso d’opera potrebbe strizzare l’occhio alla classifica generale.

La settima tappa del Giro d’Italia 2025 da Castel di Sangro a Tagliacozzo inizierà alle 12.50. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!