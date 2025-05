LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: l’Alpe San Pellegrino fa paura. Possibile impresa da lontano?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025. La tappa di ieri, la cronometro Lucca-Pisa, si è conclusa con il successo dell’olandese Daan Hoole della Lidl-Trek. Secondo posto, a sette secondi dal vincitore per il britannico Joshua Tarling della Ineos Grenadiers e terzo per il connazionale Ethan Hayter della Soudal Quick-Step. Il messicano Isaac Del Toro, pur soffrendo, è riuscito a difendere la maglia rosa. Il corridore della UAE Team Emirates-XRG guida la classifica con 25’’ sul compagno di squadra Juan Ayuso ed 1’01’’ su Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious. Lo sloveno Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe recupera terreno e occupa la quinta posizione ad 1’18’’ dal leader.

I corridori sono già ponti a ripartire per riprendere le loro fatiche. È in programma l’undicesima frazione con partenza da Viareggio e arrivo a Castelnuovo ne’ Monti dopo 186 chilometri. Esistono tutte le premesse per assistere ad una corsa scoppiettante nella quale non mancheranno le emozioni.

I corridori, dopo una prima parte relativamente tranquilla, affrontano tre salite impegnative. Si parte con la scalata dell’Alpe San Pellegrino, prima categoria di 13,7 chilometri con pendenza massima del 19%. La carovana affronta poi Toano, seconda categoria di 11,1 chilometri con pendenze che oscillano tra il 4,9 e il 10% e, a pochi chilometri dal traguardo, Pietra di Bismantova, seconda categoria di 5,8 chilometri con pendenze tra il 5,8 e il 12%. L’arrivo è in salita.

Due gli scenari che sembrano al momento ipotizzabili. Possibile un nuovo duello tra gli uomini di classifica, pronti a darsi battaglia dopo le fatiche della cronometro, oppure la partenza di una fuga da lontano che sia in grado di arrivare fino al traguardo. Il disegno del tracciato potrebbe suggerire come candidati al successo finale il ceco Mathias Vacek e il danese Mads Pedersen della Lidl-Trek, il belga Wout Van Aert della Team Visma |Lease a Bike e l’inglese Tom Pidcock della Q36.5 Pro Cycling Team. Potrebbero ben figurare Andrea Vendrame della Decathlon AG2R La Mondiale e Diego Ulissi della XDS Astana Team. Nel caso in cui gli uomini di classifica decidessero di darsi battaglia sarà fondamentale capire la strategia adottata dalla UAE Team Emirates-XRG, al momento titolare delle prime due posizioni. Primoz Roglic della Red Bull – BORA – hansgrohe, grande favorito della vigilia, deve attaccare per recuperare lo svantaggio e stare attento a non finire prigioniero della tenaglia Del Toro-Ayuso. Il messicano ammirato nella tappa di Siena è un cavallo di razza che in salita potrebbe nuovamente attaccare per recuperare il terreno perduto a cronometro. Proveranno a dir la propria anche Antonio Tiberi della Bahrain-Victorious e Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

La partenza della corsa è prevista alle 12:05, gli aggiornamenti inizieranno alle 11.50. Vedremo a fine giornata chi si aggiudicherà la tappa e quali variazioni potrà, eventualmente, subire la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!