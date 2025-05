LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: la cronometro Lucca-Pisa può sconvolgere la classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo una giornata di riposo, la seconda settimana della Corsa Rosa numero 108 si apre sulle strade toscane con una cruciale cronometro individuale da Lucca a Pisa sulla distanza dei 28,6 chilometri che potrebbe sconvolgere la top10 della classifica generale.

Il percorso è totalmente pianeggiante (o quasi) e dovrebbe favorire gli specialisti delle prove contro il tempo, quindi in ottica maglia rosa attenzione alla possibile rimonta dello sloveno Primoz Roglic che si trova attualmente decimo a 2’25” dal leader messicano Isaac Del Toro ma soprattutto a 1’12” dal suo grande avversario spagnolo Juan Ayuso (capitano della UAE).

L’Italia si affida in primis ad Antonio Tiberi, buon interprete di questa specialità e chiamato ad una prestazione di spessore per consolidare la sua attuale terza piazza assoluta in scia ad Ayuso ma con un vantaggio minimo su tanti competitor piuttosto temibili. Giornata in difesa invece per Giulio Ciccone, 5° della generale ma costretto a cercare di limitare i danni in un contesto sfavorevole.

La partenza del primo corridore è prevista alle ore 13.20, mentre l’ultimo scatterà alle 16.40 in chiusura della cronometro individuale Lucca-Pisa. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della decima tappa del Giro d’Italia 2025 con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!