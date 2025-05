LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Colle delle Finestre sarà il giudice supremo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventesima tappa del Giro d’Italia 2025, l’ultima grande battaglia per la maglia rosa, con il Colle delle Finestre che dovrebbe essere il giudice supremo.

Dopo il nulla di fatto praticamente della tappa di ieri, oggi si decide il Giro d’Italia. Isaac Del Toro si presenta al via di questa penultima tappa con 43 secondi di vantaggio su Richard Carapaz, che crede assolutamente ancora nella rimonta e che si giocherà tutto proprio su quell’attesissimo Colle delle Finestre.

Una salita epica con i suoi 45 tornanti che fanno male solo al pensiero. I corridori impiegheranno quasi un’ora ad affrontarla, con i primi quattro chilometri che vedranno ben ventinove tornanti. A rendere ancora più epico il tutto, saranno gli 8 chilometri finali sullo sterrato, che vanno ad aumentare l’epicità della scalata.

Non solo Del Toro contro Carapaz, ma ovviamene ci proveranno anche Simon Yates e Derek Gee, mentre in casa Italia sono Damiano Caruso e Giulio Pellizzari le carte da giocare in chiave classifica generale. Può davvero succedere di tutto sul Colle delle Finestre ed è un attimo che si può ribaltare il Giro.

Si comincia dalle ore 10.30.