LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: entrano in scena i velocisti a Lecce, ma occhio ai ventagli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro d’Italia 2025. La vittoria ottenuta ieri allo sprint nella terza tappa Valona-Valona, secondo successo in tre giorni di gara, ha riconsegnato la maglia rosa di leader della classifica generale al danese della Lidl-Trek Mads Pedersen.

Le tre tappe in Albania hanno offerto la miglior partenza possibile ad una corsa destinata ad entrare nel vivo con l’arrivo sul suolo nazionale. I corridori, dopo il giorno di riposo osservato ieri, riprendono le loro fatiche con la quarta tappa Alberobello-Lecce di 187 chilometri.

La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche di rilievo, l’unica difficoltà di giornata è la salita di quarta categoria di Putignano nei primi chilometri, e sembra disegnata per il primo duello tra le ruote veloci. Gli sprinter, e le loro formazioni, dovranno però prestare la massima attenzione ai ventagli che potrebbero frazionare il gruppo e dare il via ad azioni improvvise.

Nel novero dei possibili candidati al successo finale rientrano l’olandese Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike, il belga Milan Fretin della Cofidis, l’irlandese Sam Bennett della Decathlon AG2R La Mondiale Team, l’australiano Kaden Groves della Alpecin – Deceuninck. Potrebbe tentare di giocarsi le sue carte anche la maglia rosa Mads Pedersen, consapevole che in caso di abbuono potrebbe guadagnare preziosi secondi in classifica generale. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Giovanni Lonardi della Team Polti VisitMalta, Matteo Moschetti della Q36.5 Pro Cycling Team e Enrico Zanoncello della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.

La partenza della corsa è prevista alle 13:05, gli aggiornamenti inizieranno alle 12.40. Vedremo a fine giornata chi sarà a portare a casa il successo e che tipo di variazioni potrà, eventualmente, subire la classifica generale. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della tappa. Buon divertimento!