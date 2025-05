LIVE Giro d’Italia 2025, cronometro Tirana in DIRETTA: Roglic in maglia rosa, guadagna su tutti. Tiberi sottotono

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025

17.26 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo.

17.25 Domani terza tappa non banale, con il GPM di seconda categoria di Qafa: 10,5 km al 7,4% di pendenza media e massima del 12%. Vedremo se qualche favorito pagherà dazio. Saranno 160 km da Valona a Valona.

17.24 I miglioramenti a cronometro di Pellizzari fanno davvero ben sperare per il futuro. Chissà se la Red Bull, un giorno, punterà su di lui come capitano in un Grande Giro.

17.23 La nuova classifica generale:

1 15 ▲14 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 20 3:52:32

2 1 ▼1 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:01

3 22 ▲19 VACEK Mathias Lidl – Trek 0:05

4 27 ▲23 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:12

5 29 ▲24 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:16

6 20 ▲14 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:17

7 8 ▲1 POOLE Max Team Picnic PostNL 0:24

8 12 ▲4 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:25

9 23 ▲14 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 0:27

10 35 ▲25 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 0:31

17.20 I distacchi da Roglic degli uomini di classifica: 2″ Vine, 16″ Ayuso, 21″ Arensman, 25″ Tiberi, 27″ Storer, 28″ Gee, 33″ Simon Yates, 36″ Adam Yates, 37″ Carapaz, 39″ Hindley, 40″ Piganzoli, 42″ Ciccone, 48″ Bernal, 54″ Gaudu.

17.19 Prestazione oggettivamente deludente per Tiberi, sia per il piazzamento sia, soprattutto, per il distacco importante accusato da Roglic e Ayuso.

17.18 I primi 20 della cronometro:

1 TARLING Joshua 16.07 16.07 51.0

2 ROGLIČ Primož 0.01 16.08 51.0

3 VINE Jay 0.03 16.10 50.8

4 AFFINI Edoardo 0.06 16.13 50.7

5 VACEK Mathias 0.06 16.13 50.7

6 HOOLE Daan 0.08 16.15 50.6

7 PEDERSEN Mads 0.12 16.19 50.4

8 MCNULTY Brandon 0.13 16.20 50.3

9 HAYTER Ethan 0.14 16.21 50.3

10 AYUSO Juan 0.17 16.24 50.1

11 TRATNIK Jan 0.18 16.25 50.1

12 DEL TORO Isaac 0.18 16.25 50.1

13 ČERNÝ Josef 0.21 16.28 49.9

14 CATTANEO Mattia 0.22 16.29 49.9

15 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.22 16.29 49.9

16 ARENSMAN Thymen 0.22 16.29 49.9

17 POOLE Max 0.25 16.32 49.7

18 TIBERI Antonio 0.26 16.33 49.7

19 STORER Michael 0.28 16.35 49.6

20 GEE Derek 0.29 16.36 49.5

17.15 A 21 anni e 84 giorni, Tarling è il più giovane corridore della storia a vincere una cronometro al Giro d’Italia.

17.14 Roglic dunque ha guadagnato 16″ su Ayuso e 25″ su Tiberi. Non sono pochi.

17.13 L’ordine d’arrivo della cronometro:

1 TARLING Joshua INEOS Grenadiers 16:07

2 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe 0:01

3 VINE Jay UAE Team Emirates – XRG 0:03

4 AFFINI Edoardo Team Visma | Lease a Bike 0:06

5 VACEK Mathias Lidl – Trek 0:06

6 HOOLE Daan Lidl – Trek 0:08

7 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:12

8 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 0:13

9 HAYTER Ethan Soudal Quick-Step 0:14

10 AYUSO Juan UAE Team Emirates – XRG 0:17

17.12 Per un secondo la maglia rosa è di Roglic! Pedersen chiude settimo a 12″ da Tarling e a 11″ dallo sloveno. Comunque eccezionale la prova del danese.

17.12 Fa la volata il danese, ci crede!

17.11 Pedersen all’ultimo chilometro.

17.10 Tarling ha vinto la cronometro di Tirana. Ora da capire chi avrà la maglia rosa tra Roglic e Pedersen.

17.10 Van Aert chiude a 39″ da Tarling.

17.08 Va detto che i corridori partiti con i primi pettorali hanno avuto un vantaggio importante, perché non c’era vento. Questo rende ancor più onore alla prestazione di Roglic, che ha rischiato di battere Tarling nonostante condizioni più avverse rispetto al britannico.

17.06 Ottimo Pedersen. 10″ di ritardo da Roglic. Lo sloveno però a questo punto è favorito per la maglia rosa.

17.05 Pedersen fa fatica sulla salita di Sauk. Ma sta andando meglio rispetto a Van Aert.

17.04 Busatto, che non è uno specialista, chiude a 1’03” da Tarling al traguardo.

17.03 Alto l’intermedio di Van Aert. Pedalata molto pesante, transita a ben 28″ da Roglic. Sfuma il sogno maglia rosa.

17.01 Pidcock chiude a 43″ da Tarling, stesso distacco di Ciccone.

17.00 Attenzione che Roglic potrebbe anche prendere la maglia rosa. Attendiamo gli intermedi di Van Aert e Pedersen.

16.58 La classifica parziale all’arrivo:

1 TARLING Joshua 16.07 16.07 51

2 ROGLIČ Primož 0.01 16.08 51

3 VINE Jay 0.03 16.10 50.8

4 AFFINI Edoardo 0.06 16.13 50.7

5 VACEK Mathias 0.06 16.13 50.7

6 HOOLE Daan 0.08 16.15 50.6

7 MCNULTY Brandon 0.13 16.20 50.3

8 HAYTER Ethan 0.14 16.21 50.3

9 AYUSO Juan 0.17 16.24 50.1

10 TRATNIK Jan 0.18 16.25 50.1

11 DEL TORO Isaac 0.18 16.25 50.1

12 ČERNÝ Josef 0.21 16.28 49.9

13 CATTANEO Mattia 0.22 16.29 49.9

14 ARENSMAN Thymen 0.22 16.29 49.9

15 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.22 16.29 49.9

16 TIBERI Antonio 0.26 16.33 49.7

17 STORER Michael 0.28 16.35 49.6

18 GEE Derek 0.29 16.36 49.5

19 BARONCINI Filippo 0.31 16.38 49.4

20 ZIJLAARD Maikel 0.32 16.39 49.4

16.56 Partita anche la maglia rosa Mads Pedersen.

16.55 Pidcock accusa 23″ di ritardo all’intermedio.

16.54 Carapaz chiude a 38″. Dunque ha perso 37″ da Roglic, 21″ da Ayuso e 12″ da Tiberi.

16.53 Partito Van Aert, che punta alla maglia rosa. Ma dovrà andare forte. A cronometro è un grande specialista.

16.51 Tra poco partiranno Van Aert e Pedersen, gli ultimi due corridori in gara.

16.48 All’intermedio Carapaz è dietro di 18″ rispetto a Roglic.

16.48 Carapaz ha rischiato di cadere. Si è salvato con una brusca sbandata.

16.47 Partito Francesco Busatto, che non ha ambizioni in questa cronometro.

16.45 Piganzoli chiude a 41″ da Roglic, discreto.

16.45 Antonio Tiberi all’arrivo: “Ho preferito non prendermi dei rischi, è solo la seconda tappa. Era una cronometro molto esplosiva“.

16.42 Non bene neanche Ciccone: 43″ di ritardo da Tarling e 42” da Roglic. Da Ayuso però ha perso “solo” 26″. E’ migliorato, ma non ancora abbastanza.

16.42 La classifica parziale all’arrivo:

1 TARLING Joshua 16.07 16.07 51.0

2 ROGLIČ Primož 0.01 16.08 51.0

3 VINE Jay 0.03 16.10 50.8

4 AFFINI Edoardo 0.06 16.13 50.7

5 VACEK Mathias 0.06 16.13 50.7

6 HOOLE Daan 0.08 16.15 50.6

7 MCNULTY Brandon 0.13 16.20 50.3

8 HAYTER Ethan 0.14 16.21 50.3

9 AYUSO Juan 0.17 16.24 50.1

10 TRATNIK Jan 0.18 16.25 50.1

11 DEL TORO Isaac 0.18 16.25 50.1

12 ČERNÝ Josef 0.21 16.28 49.9

13 CATTANEO Mattia 0.22 16.29 49.9

14 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.22 16.29 49.9

15 ARENSMAN Thymen 0.22 16.29 49.9

16 TIBERI Antonio 0.26 16.33 49.7

17 STORER Michael 0.28 16.35 49.6

18 GEE Derek 0.29 16.36 49.5

19 BARONCINI Filippo 0.31 16.38 49.4

20 ZIJLAARD Maikel 0.32 16.39 49.4

16.41 Tiberi ha perso anche 4″ da Arensman e Daniel Martinez. Stasera dovrà leccarsi le ferite.

16.40 21″ di ritardo per Piganzoli all’intermedio.

16.39 Antonio Tiberi chiude una cronometro deludente a 26″ da Tarling. Dunque ha perso 25″ da Roglic e 9″ da Ayuso. Male, non ci giriamo attorno.

16.38 Partito l’ecuadoriano Richard Carapaz, che dovrà difendersi.

16.37 Tiberi perderà più di 20″ da Roglic. Non sta ottenendo le risposte che cercava.

16.36 Altissimo l’intermedio di Ciccone: 26″ di ritardo da Roglic.

16.35 Tiberi è appena 17° all’intermedio. Sin qui una prestazione sottotono.

16.34 La cronometro, sulla carta, è il punto di forza di Tiberi. Se perde tanti secondi oggi da Roglic ed Ayuso, di sicuro non è un buon segnale…

16.33 All’intermedio Tiberi accusa 14″ da Roglic, non bene. Sta perdendo 6″ da Ayuso.

16.31 Tiberi si trova sulla salita di Sauk. Il tempo virtuale del GPS è molto alto, purtroppo: 19″ da Tarling.

16.31 Primoz Roglic ha ulteriormente ribadito chi è il grande favorito di questo Giro d’Italia.

16.30 Roglic non vince e chiude secondo ad appena 1″ da Tarling! Ma lo sloveno guadagna ben 16″ su Ayuso…

16.29 Roglic se la gioca con Tarling sul filo dei secondi, ma forse dei decimi.

16.29 In gara Davide Piganzoli, che ambisce ad una top10 in classifica generale.

16.28 Ultimi 1500 metri per Roglic. C’è davvero tanto vento contrario.

16.28 Bardet, mai stato uno specialista, chiude a 52″ da Tarling.

16.27 Hindley chiude la cronometro a ben 40″ da Tarling. Da Ayuso ha perso 23 secondi.

16.27 Partito Giulio Ciccone. L’obiettivo è rimanere sotto i 30″ rispetto a Roglic. Deve dimostrare di essere migliorato nelle prove contro il tempo.

16.26 La classifica all’intermedio:

1 VACEK Mathias 10.08 10.08 47.4

2 ROGLIČ Primož 0.00 10.08 47.4

3 VINE Jay 0.02 10.10 47.2

4 MCNULTY Brandon 0.04 10.12 47.1

5 TARLING Joshua 0.05 10.13 47

6 AFFINI Edoardo 0.07 10.15 46.8

7 HOOLE Daan 0.07 10.15 46.8

8 AYUSO Juan 0.08 10.16 46.8

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.09 10.17 46.7

10 DEL TORO Isaac 0.09 10.17 46.7

16.24 OTTIMO ROGLIC! In salita è andato fortissimo! Miglior tempo all’intermedio a pari merito con Vacek! Ha 5″ su Tarling e, soprattutto, 8″ su Ayuso.

16.24 Tra poco toccherà a Ciccone, poi Piganzoli.

16.23 Del Toro è decimo a 18″, appena un secondo peggio di Ayuso. Questo messicano farà parlare di sé in futuro…

16.23 Partito Antonio Tiberi.

16.22 Simon Yates paga 34″ da Tarling e 17″ da Ayuso. Sono distacchi pesanti e non attesi.

16.22 Roglic ha 8″ di ritardo da Tarling, ma inizia ora la salita.

16.21 Vacek, che aveva il miglior tempo all’intermedio, al traguardo è quarto a 6″ da Tarling.

16.20 Discreta la cronometro di Storer: paga appena 11″ da Ayuso. Forse avrebbe firmato prima della partenza.

16.19 Il vento contrario nella seconda parte sta creando grandi problemi. Difficile che qualcuno batta Tarling.

16.19 Malissimo Bernal: all’arrivo accusa 49″ dalla vetta e 32″ da Ayuso.

16.18 Parte bene il talentuoso messicano Del Toro: 9″ il gap all’intermedio.

16.17 Brutta cronometro per Adam Yates, che incassa ben 37″ dalla vetta.

16.17 Il ceco Vacek firma il miglior tempo all’intermedio con 2″ su Vine e 5″ su Tarling.

16.17 McNulty chiude quinto a 13″ da Tarling.

16.17 Da segnalare la buona prestazione di Giulio Pellizzari, che paga 32″ da Tarling. Alla Red Bull sta migliorando nelle prove contro il tempo.

16.16 La classifica parziale all’arrivo:

1 TARLING Joshua 16.07 16.07 51.0

2 VINE Jay 0.03 16.10 50.8

3 AFFINI Edoardo 0.06 16.13 50.7

4 HOOLE Daan 0.08 16.15 50.6

5 HAYTER Ethan 0.14 16.21 50.3

6 AYUSO Juan 0.17 16.24 50.1

7 TRATNIK Jan 0.18 16.25 50.1

8 ČERNÝ Josef 0.21 16.28 49.9

9 CATTANEO Mattia 0.22 16.29 49.9

10 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.22 16.29 49.9

11 ARENSMAN Thymen 0.22 16.29 49.9

12 GEE Derek 0.29 16.36 49.5

13 BARONCINI Filippo 0.31 16.38 49.4

14 ZIJLAARD Maikel 0.32 16.39 49.4

15 PELLIZZARI Giulio 0.32 16.39 49.4

16 KELDERMAN Wilco 0.33 16.40 49.3

17 AZPARREN Xabier Mikel 0.33 16.40 49.3

18 CEPEDA Jefferson Alveiro 0.34 16.41 49.3

19 GODON Dorian 0.37 16.44 49.1

20 FRIGO Marco 0.37 16.44 49.1

16.15 Intanto è già in strada Primoz Roglic. Potrebbe guadagnare secondi su Ayuso.

16.14 Si scompone molto Ayuso nel finale e chiude a 17″ da Tarling. Sinceramente non sembra una cronometro eccezionale.

16.13 Ultimo chilometro per Juan Ayuso. Non dovrebbe riuscire a battere Tarling.

16.12 Altissimo l’intermedio di Egan Bernal: addirittura 22″ di ritardo da Vine. E’ un abisso.

16.12 Due minuti e partirà lo sloveno Primoz Roglic, favorito principale di questo Giro d’Italia, nonché campione olimpico a cronometro nel 2021.

16.11 Adam Yates paga 13″ da Vine al rilevamento. Un distacco piuttosto ampio.

16.10 Occhio a McNulty. L’americano ha appena 2″ di ritardo rispetto a Vine all’intermedio. Certo poi non è facile tenere dietro Tarling nell’ultimo tratto.

16.10 Partito l’australiano Hindley, già vincitore di un Giro d’Italia, ma qui nel ruolo di gregario di lusso per Roglic.

16.08 Al primo intermedio Ayuso è quinto a 6″ da Vine e a 3″ da Tarling. In salita lo spagnolo è andato forte.

16.07 Ayuso sta affrontando la salita di Sauk.

16.07 Attenzione che il vento potrebbe veramente incidere negativamente sui corridori che stanno partendo in questa fase.

16.06 Partito Simon Yates. Kelderman transita con 18″ di ritardo all’intermedio di Sauk.

16.05 Ayuso ha virtualmente 12 secondi di ritardo da Tarling. Deve però ancora iniziare la salita di Sauk.

16.04 In gara anche l’australiano Michael Storer: vediamo come se la caverà a cronometro questo corridore ambizioso, reduce dalla vittoria al Tour of the Alps.

16.03 Ayuso, dopo aver centrato in pieno un tombino, ha perso la borraccia.

16.02 Ayuso a 10 km dall’arrivo. Si sta alzando il vento.

16.01 Iniziata la cronometro di Adam Yates, seconda punta della UAE Emirates.

16.00 Alle 16.23 partirà Antonio Tiberi. Poi toccherà a Giulio Ciccone 3 minuti dopo.

16.00 Partito l’americano Brandon McNulty, altro corridore che va molto bene a cronometro.

15.59 La classifica parziale all’arrivo:

1 TARLING Joshua 16.07 16.07 51.0

2 VINE Jay 0.03 16.10 50.8

3 AFFINI Edoardo 0.06 16.13 50.7

4 HOOLE Daan 0.08 16.15 50.6

5 HAYTER Ethan 0.14 16.21 50.3

6 TRATNIK Jan 0.18 16.25 50.1

7 ČERNÝ Josef 0.21 16.28 49.9

8 CATTANEO Mattia 0.22 16.29 49.9

9 MARTÍNEZ Daniel Felipe 0.22 16.29 49.9

10 ARENSMAN Thymen 0.22 16.29 49.9

15.58 Partito Juan Ayuso. Prima della partenza del Giro d’Italia, lo spagnolo aveva dichiarato di puntare alla vittoria in questa tappa. Alla Tirreno-Adriatico 2024, a cronometro sconfisse anche Filippo Ganna.

15.57 Il fatto che Tarling, uno dei migliori cronoman al mondo, abbia appena 3″ di vantaggio su Vine, la dice lunga su quanto sia complicata questa cronometro dal punto di vista altimetrico. Serviranno le gambe, soprattutto sul GPM di quarta categoria di Sauk.

15.56 Fra 2 minuti partirà lo spagnolo Juan Ayuso, dunque si entrerà veramente nel vivo.

15.55 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme da adesso in poi questa cronometro di Tirana del Giro d’Italia.

15.50 Non male Gee, settimo all’intermedio a 10″ dal miglior tempo agli 8 km.

15.48 Martinez arriva al traguardo in ottava posizione, pareggiando il crono fatto segnare da Arensman.

15.47 La classifica al traguardo.

1 VINE Jay 16.10 16.10 50.8

2 AFFINI Edoardo 0.03 16.13 50.7

3 HOOLE Daan 0.05 16.15 50.6

4 HAYTER Ethan 0.11 16.21 50.3

5 TRATNIK Jan 0.15 16.25 50.1

6 ČERNÝ Josef 0.18 16.28 49.9

7 CATTANEO Mattia 0.19 16.29 49.9

8 ARENSMAN Thymen 0.19 16.29 49.9

9 BARONCINI Filippo 0.28 16.38 49.4

10 ZIJLAARD Maikel 0.29 16.39 49.4

15.46 22″ di ritardo per Arensman al traguardo, ottavo il neerlandese.

15.44 TARLING IN TESTA! 3″ di vantaggio per il britannico che, nel tratto finale, è riuscito a sganciare tutti i cavalli a disposizione per balzare al comando.

15.44 Tarling si invola verso il traguardo.

15.41 Quinto Martinez all’intermedio: il colombiano paga 7″ dal leader agli 8 km.

15.40 Inizia la prova di Derek Gee (Israel-Premier Tech).

15.39 Arensman sesto all’intermedio: il neerlandese paga 11″ da Vine.

15.38 Dietro Tarling! In salita il britannico ha perso qualche secondo di troppo su Vine, davanti di 3″ rispetto al campione del Regno Unito.

15.37 Tarling si sta avvicinando all’intermedio.

15.34 Tarling è segnalato in proiezione con 7″ di vantaggio su Vine a 8 km dalla conclusione.

15.34 Frigo al traguardo è 12mo a 34″ dalla testa della corsa.

15.31 Parte Daniel Martinez (Red Bull-BORA-Hansgrohe).

15.31 Verre 14mo al traguardo a 38″ da Vine.

15.29 In gara anche Thymen Arensman (INEOS-Grenadiers), uno dei delusi della giornata di ieri.

15.28 Parte Joshua Tarling.

15.28 19″ di ritardo agli 8 km per Frigo.

15.26 Non male Verre all’intermedio: l’azzurro è nono a 22″ da Vine.

15.26 Settimo al traguardo Mattia Cattaneo: l’azzurro paga 19″ da Vine all’arrivo.

15.23 Cinque minuti al via di Joshua Tarling.

15.22 Ben Turner transita all’intermedio con oltre 1′ di ritardo da Vine.

15.19 12″ di ritardo per Cattaneo dopo l’ascesa di Sauk.

15.18 Cattaneo sta per transitare all’intermedio.

15.17 Parte Marco Frigo (Israel – Premier Tech).

15.15 La classifica aggiornata al traguardo.

1 VINE Jay 16.10 16.10 50.8

2 AFFINI Edoardo 0.03 16.13 50.7

3 HOOLE Daan 0.05 16.15 50.6

4 HAYTER Ethan 0.11 16.21 50.3

5 TRATNIK Jan 0.15 16.25 50.1

6 ČERNÝ Josef 0.18 16.28 49.9

7 BARONCINI Filippo 0.28 16.38 49.4

8 ZIJLAARD Maikel 0.29 16.39 49.4

9 AZPARREN Xabier Mikel 0.30 16.40 49.3

10 GODON Dorian 0.34 16.44 49.1

15.12 VINE AL COMANDO. Tre secondi di vantaggio per l’australiano che, a dispetto di una condizione fisica non eccelsa per via della caduta di ieri, ha disputato una buona frazione.

15.12 Inizia la prova di Ben Turner (INEOS-Grenadiers). Vine sta per giungere al traguardo.

15.09 Parte Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step):

15.06 Vine va al comando all’intermedio: 5″ di vantaggio per l’australiano su Affini. L’oceanico ora deve difendersi nel tratto in discesa dove, sulla carta, dovrebbe perdere dall’azzurro.

15.05 Vine sta per transitare all’intermedio.

15.03 1’51” di ritardo per Bilbao all’arrivo.

15.02 Jay Vine viaggia con 7″ di ritardo da Affini a 8 km dal traguardo.

15.00 Caduta per Lucas Plapp (Team Jayco AlUla): l’australiano scivola nell’ingresso di una curva verso destra e si schianta al suolo.

14.58 75 corridori hanno già concluso la prova.

14.55 Adesso l’attesa è per il grande favorito di oggi, il britannico Tarling, che scatterà tra una mezz’oretta.

14.52 Ci si poteva aspettare qualcosa di più da Lorenzo Milesi: l’azzurro della Movistar è nono a 32”.

14.48 In casa Italia buona performance per Filippo Baroncini: l’azzurro è sesto a 25”.

14.45 L’azzurro è andato fortissimo nella parte finale di gara.

14.42 Arriva vicinissimo Hoole! Solo 2” di ritardo da Affini.

14.37 Molto potente, l’olandese fa paura per il finale.

14.34 E infatti all’intermedio: stesso tempo tra Hoole e Affini.

14.30 Partito il neerlandese Dan Hoole che può impensierire l’azzurro.

14.25 Gran prova per l’azzurro che può sognare il podio.

14.23 EDOARDO AFFINI AL COMANDO! L’azzurro, campione d’Europa, chiude con il tempo di 16.13 (50.689 km/h).

14.21 Non male Josef Černý: il ceco è a 7” di ritardo da Affini all’intermedio.

14.19 Adesso parte veloce favorevole ad Affini che può puntare al primo posto con margine e sognare un piazzamento di lusso.

14.17 È davanti Edoardo Affini all’intermedio: 4” di margine su Tratnik.

14.14 A breve troveremo Affini all’intermedio dopo il GPM di Sauk.

14.11 L’ultima vittoria dell’azzurro è stata proprio quella agli Europei dell’anno scorso.

14.09 Partito Edoardo Affini con la maglia di campione d’Europa.

14.07 Quarto tempo per Hepburn: 25” di ritardo da Hayter.

14.02 L’australiano Hepburn è terzo a 13” all’intermedio.

13.59 L’attesa è per il nostro campione d’Europa Edoardo Affini.

13.57 Adesso non ci sono in strada corridori che possono impensierire il britannico della Soudal-QuickStep.

13.54 Deve arrendersi Tratnik: diversi secondi persi per lo sloveno nel tratto finale, chiude a 4” di ritardo da Hayter che resta al comando.

13.51 A breve il tempo di Tratnik.

13.48 Nel frattempo Ethan Hayter è al traguardo: 16’21” per il britannico a 50.165 km/h.

13.46 Arriva Jan Tratnik che scavalca Hayter all’intermedio: per lo sloveno 10’19”.

13.43 Bene Hayter: il britannico della Soudal-QuickStep è davanti con 10’26”.

13.40 Primo tempo intermedio di giornata: Markl (Team Picnic PostNL) passa in 11’33” a 42.145 km/h.

13.37 Curiosità nel vedere la prima sfida in chiave classifica generale: Primoz Roglic vuole guadagnare secondi a cronometro, ma Juan Ayuso ed Antonio Tiberi non sono da meno.

13.34 Ethan Hayter e Kasper Asgreen sono partiti da pochi minuti, due corridori che però nelle ultime stagioni hanno perso lo smalto dei giorni migliori.

13.31 Il più interessante in questa prima parte è sicuramente Edoardo Affini, campione d’Europa in carica che prenderà il via alle 14.07.

13.29 Si stanno ovviamente susseguendo le partenze, ogni minuto al via un corridore.

13.26 PARTITA LA CRONOMETRO!

13.23 Tutto pronto in zona di partenza: alle 13.25 prenderà il via la cronometro. C’è il sole nella capitale albanese.

13.21 Il primo a partire sarà il tedesco Niklas Märkl, 182mo ieri.

13.19 Favorito per la vittoria oggi è il britannico Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), a sfidarlo Wout van Aert che va a caccia della Maglia Rosa.

13.17 Ricordiamo che al comando della graduatoria c’è il vincitore di ieri: il danese Mads Pedersen.

13.15 Prima svolta fondamentale in chiave classifica generale.

13.13 In programma oggi la prima cronometro del Giro: 13,7 chilometri nei pressi di Tirana.

13.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione. Dopo le emozioni vissute nella frazione d’apertura della Corsa Rosa, quest’oggi le strade di Tirana (Albania) si infiammeranno per l’appuntamento mezzano della parentesi albanese prevista per il primo weekend di gara. La cronometro organizzata per il sabato odierno potrà offrirci spunti importanti su ciò che si profilerà in ottica classifica generale.

La cronometro tracciata nei pressi della capitale albanese non dovrebbe creare grossi grattacapi. Il percorso disegnato, lungo nel complesso 13.7 km, presenta un’unica asperità – lo strappo di Sauk (1,5 km al 4,9%) – le cui pendenze non incutono timore. Sarà quindi una giornata importante per tutti gli specialisti delle prove contro il tempo, mentre gli scalatori dovranno limitare i danni sui tratti più semplici per poi recuperare nel breve settore in salita.

Mads Pedersen (Lidl-Trek), vincitore della prima tappa, è colui che indossa la maglia rosa. Il danese dovrà difendersi nella prova odierna per mantenere la vetta della generale: Wout Van Aert (Team Visma | Lease a Bike), ieri secondo, ha una grossa chance per vestirsi di rosa. Ovviamente sarà molto interessante seguire come si comporteranno i big: Primoz Roglic (Red Bull-BORA-Hansgrohe) può puntare anche al successo, Juan Ayuso (UAE Emirates – XRG) dovrà perder meno terreno possibile. In casa Italia si spera in Antonio Tiberi (Bahrain-Victorius).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda tappa del Giro d’Italia 2025. La partenza ufficiale della frazione odierna verrà data alle 13.25. Non perdetevi neanche un minuto della seconda tappa del Giro d’Italia 2025 con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!