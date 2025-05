LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: Yumin Abbadini sogna il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I qualificati alle finali – Il bronzo dei Moschettieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale maschile agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) va in scena l’attesissimo all-around, la prova che premia l’atleta più completa sui vari attrezzi. I migliori 24 ragazzi si sono guadagnati il diritto di disputare questo atto conclusivo che incoronerà il Re del Vecchio Continente e l’Italia punterà a essere protagonista.

Yumin Abbadini scenderà in pedana dopo aver conquistato la medaglia di bronzo dodici mesi fa: ha concluso la qualificazione all’undicesimo posto a causa di una caduta alla sbarra, ma ha tutto il potenziale necessario per interpretare una gara decisamente solida e puntare nuovamente a un risultato di lusso.

Lo svizzero Noe Seifert ha firmato il miglior punteggio del turno preliminare e partirà con i favori del pronostico insieme all’ungherese Krisztofer Meszaros, al britannico Luke Whitehouse e al connazionale Matteo Giubellini. Sono in lizza per qualcosa di concreto anche il turco Adem Asil, il britannico Jamie Lewis, i tedeschi Nils Dunkel e Timo Edert. L’Italia schiererà anche Mario Macchiati, ventesimo martedì sera.

