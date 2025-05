LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: è il giorno degli uomini, obiettivo podio nella gara a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I convocati dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: la rassegna continentale prosegue a Lipsia (Germania) con la disputa delle qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Si adotterà la formula del 5-4-3: ogni Nazionale schiera cinque atleti, quattro salgono sui vari attrezzi, solo i migliori tre punteggi di specialità vengono presi in considerazione ai fini della classifica generale.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, dopo essere salita sul podio del team event nelle ultime tre edizioni dell’evento: argento nel 2022, oro nel 2023 e bronzo nel 2024. I Moschettieri, reduci dal sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024, hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e per puntare a un nuovo risultato di lusso nella prova che premia la profondità, la caratura, la quantità e la qualità del movimento ginnico di un intero Paese.

I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro scenderanno in pedana alle ore 17.30, nella terza e ultima suddivisione, insieme alle altre big: Ucraina, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Turchia, Spagna saranno le rivali di riferimento. A guidare la nostra Nazionale saranno Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Yumin Abbadini, Edoardo De Rosa, mentre Gabriele Targhetta gareggerà come individualista al cavallo con maniglie.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la prima suddivisione e si andrà avanti fino alle ore 20.30, l’Italia si esibirà alle ore 17.30 con le altre big. Buon divertimento a tutti.