LIVE Gigante-Shelton, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole proseguire la favola

DIRETTA LIVE dell'attesissima sfida di 3° turno del Roland Garros 2025 che vede coinvolti l'azzurro Matteo GIGANTE e l'americano Ben Shelton, il sorprendente qualificato romano non vuole smettere di sognare!

Ci siamo, è il giorno in cui Matteo Gigante torna in campo nel match più importante della carriera. Lo era stato per la verità anche quello di 2° turno contro Stefanos Tsitsipas, così come il match d’esordio in tabellone principale al Roland Garros contro l’altresì qualificato libanese Banjamin Hassan. Insomma, il giovane romano sta ogni giorno che passa illuminando nuove strade.

Il suo magico rovescio e la sua grandissima sensibilità sono i lati del suo gioco, ancora tutto da perfezionare, che hanno stupito il mondo nella giornata di mercoledì. Quest’oggi servirà trovare in qualche modo la chiave di volta in risposta, contando sul fatto che sulla terra l’azzurro ha sicuramente le armi per mettere in seria difficoltà un top 20 come l’americano.

Shelton ha esordito contro Lorenzo SONEGO, nella rivincita del quarto di Melbourne: la partita è stata lunga e sul filo del rasoio, fino al suicidario in senso sportivo 5° game del 5° set, che ha spianato la via all’USA. Poi, il ritiro di Gaston che lascia ancora più rammarico per il possibile derby sfumato.

Sono quindi 5 i giorni dal match contro Sonego per l’americano: ciò sicuramente inciderà visto che Gigante ha giocato anche 3 match di qualificazione. Tantissima gioia ha però regalato al romano il cammino a Parigi, intanto si è portato ‘live’ in 129^ posizione virtuale ATP, con una vittoria anche oggi salirebbe ad una manciata di punti dalla top 100. Servirebbe però un’impresa titanica per raggiungerla: i quarti di finale!

sfida di 3° turno del Roland Garros 2025 tra Matteo GIGANTE e Ben Shelton, partita che sarà la terza dalle 11:00 dopo Mboko-Zheng e la battaglia lunghissima che sarà Paul-Khachanov!