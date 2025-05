LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Ferrari all’attacco tra FP3 e qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 e delle qualifiche del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Montmeló si deciderà la pole-position e sarà una p.1 significativa vista l’introduzione della direttiva tecnica che ha imposto dei parametri diversi rispetto all’uso delle ali.

Legata a questa norma, i team hanno dovuto presentarsi in Catalogna con le proprie vetture modificate e in cerca della miglior performance possibile. Da questo punto di vista non sembra che gli equilibri sul tracciato siano troppo cambiamenti, dal momento che le due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen sono lì a contendersi lo scettro.

La Ferrari è reduce da un day-1 dai due volti: molto bene nel corso della prima sessione di prove libere e decisamente in difficoltà nella FP2. Non si conoscono i motivi di questo cambiamento in negativo da un turno a un altro, ma di sicuro quest’involuzione nel corso del fine-settimana fa preoccupare non poco nella scuderia di Maranello.

Si comincia con la FP3 dalle 12.30, mentre le qualifiche inizieranno alle 16.00.