LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Verstappen sfida le McLaren, qualifiche cruciali a Montecarlo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato iconico del Principato più famoso del mondo ci attende “LA” giornata più attesa del weekend. Com’è ben noto, infatti, le qualifiche sono decisive sulla pista della Costa Azzurra e le emozioni saranno davvero enormi.

Come si svilupperà la giornata? Il primo impegno del sabato monegasco sarà la terza sessione di prove libere che andrà in scena alle ore 12.30, dando modo a team e piloti di mettere mano alle rispettive vetture per l’ultima ora di lavoro. Solitamente in questo turno tutti provano il giro perfetto in vista della Q3 dove si deciderà la pole position. Le qualifiche, invece, scatteranno alle ore 16.00 e metteranno in palio larga parte anche della gara di domani. Com’è noto, infatti, chi parte davanti a Montecarlo ha ampie chance di successo finale, anche se quest’anno vedremo 2 pit-stop obbligati.

Per quanto visto nella giornata di ieri, dopo le prime due sessioni di prove libere, la sensazione è che la battaglia, come sempre, sarà campale. Il venerdì monegasco ha messo in mostra uno Charles Leclerc eccellente, con una Ferrari decisamente incoraggiante. La scuderia di Maranello sarà in grado di invertire il trend negativo dei propri sabato e troverà la pole position? Il padrone di casa per eccellenza cercherà la partenza al palo, come un Lewis Hamilton decisamente pimpante. Assieme ai piloti del Cavallino Rampante vedremo pronti alla battaglia i due portacolori della McLaren con Lando Norris che sembra più in forma di Oscar Piastri quindi, come sempre, mai sottovalutare il quattro-volte campione del mondo Max Verstappen, con le Mercedes che per ora sembrano partire un passo indietro rispetto ai rivali.

Il sabato del Gran Premio di Monaco scatterà alle ore 12.30 con la FP3, mentre le qualifiche prenderanno il via alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della massima categoria del motorsport sul circuito di Montecarlo. Buon divertimento!