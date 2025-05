LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Leclerc e la Ferrari tentano il colpo nel Principato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul celebre circuito cittadino del Principato, si assisterà a una gara il cui esito non sarà scontato per le caratteristiche della pista. Sulle vie monegasche, infatti, il rischio di un incidente è dietro l’angolo per la vicinanza dei muretti alla carreggiata.

Una sfida per i piloti, che dovranno essere in grado di leggere la situazione e di attuare la loro strategia. A questo proposito, per questa particolare tappa del campionato, ci sarà l’obbligo delle due soste. Un modo per ravvivare la competizione ed evitare i trenini che si erano venuti a creare negli anni passati per l’oggettiva difficoltà nel concretizzare dei sorpassi.

La Ferrari punta le proprie fiches su Charles Leclerc. Il padrone di casa, vincitore l’anno passato, ha sfiorato la pole-position. Un fine-settimana di grande qualità per il ferrarista, in grado di spingere al limite la sua SF-25, ben oltre le aspettative della vigilia. Dalla p.1 partirà la McLaren di Lando Norris che, per quanto si è detto, è il favorito per il successo, ma in questo GP guai a dare le cose per scontate. In seconda fila ci saranno l’altra McLaren del leader della classifica mondiale, Oscar Piastri, e la Red Bull di Max Verstappen, mentre retrocesso in settima posizione per impeding proprio ai danni di Max, Lewis Hamilton con l’altra Rossa. Sabato nero per la Mercedes, con George Russell e Kimi Antonelli costretti a iniziare la loro gara dalla quattordicesima e quindicesima posizione.

Il semaforo verde ci sarà alle ore 15.00 e sarà già un momento importante della gara.