LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte tra FP3 e qualifiche

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio dell’Emilia-Romagna in programma ad Imola, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Il primo weekend europeo della stagione entra nel vivo con la seconda giornata d’attività, in cui le squadre saranno chiamate a ultimare i preparativi per le qualifiche, fondamentali sul circuito del Santerno anche in ottica gara.

McLaren parte nuovamente favorita per la conquista della pole position. Lando Norris e Oscar Piastri si presentano da favoriti su un circuito che, sulla carta, può esaltare le caratteristiche della MCL39. Mai da sottovalutare Max Verstappen: il campione del mondo in carica si è trovato sempre a suo agio sul tracciato imolese, su cui ha conquistato tre vittorie nelle ultime tre edizioni disputate. L’alfiere della Red Bull si giocherà quasi tutte le sue carte in qualifica, cruciale per tentare di impensierire le McLaren.

La Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton cercano risposte. Dopo un weekend tutt’altro che esaltante a Miami, l’aria di casa può fornire qualche stimolo in più alla squadra, le cui maggiori speranze sono affidate agli aggiornamenti presentati per l’appuntamento emiliano. Fine settimana molto particolare anche per Andrea Kimi Antonelli, bolognese doc e portabandiera italiano in griglia: il classe 2006, assieme al compagno di squadra George Russell, si aggrapperà alla solidità della loro Mercedes.

Il venerdì di Imola scatterà alle ore 12.30 con la terza sessione di prove libere, quindi alle ore 16.00 sarà la volta delle qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Formula Uno a Imola. Buon divertimento!