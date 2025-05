LIVE Darderi-Rublev, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’azzurro può giocarsela contro il russo in crisi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Darderi–Rublev, match valevole per i quarti di finale del torneo di singolare maschile dell’ATP 500 di Amburgo (Germania). Sfida d’alto prestigio per il classe 2002 azzurro, opposto all’ex numero 5 del mondo, avversario in crisi d’identità nell’ultimo periodo. In palio un posto per le semifinali del torneo tedesco.

Luciano Darderi può già esser contento del percorso intrapreso. Al primo turno, l’azzurro si è imposto sulla wildcard locale Diego Dedura-Palomero in due set, mentre negli ottavi è arrivato un successo di livello ai danni di Brandon Nakashima, non un fulmine sul rosso ma pur sempre un avversario solido e complicato da sconfiggere. Il risultato conseguito ad Amburgo permetterà al classe 2002 di mantenersi tranquillamente nei primi 50 alla vigilia del Roland Garros, ma se dovesse auguratamente passare quest’oggi allora si aprirebbero le porte anche per l’ingresso nei 40 del ranking.

Andrey Rublev sta vivendo un 2025 di grande difficoltà. Il russo è crollato in classifica, scivolando ben al di fuori dei primi 10 del mondo e attestandosi, al momento, in 17ma posizione. Per il livello espresso dal classe 1997, il piazzamento attuale corrisponde al potenziale esprimibile in questo momento. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, il russo ha eliminato il talentino tedesco Justin Engel in due parziali. Nonostante i due nomi per palmares e talento non possano esser confrontati, la sfida è tutt’altro che chiusa e ci sono i margini per pensare al colpaccio.

L'incontro è programmato come terzo match sul campo centrale e avrà inizio non prima delle 15.30.