LIVE Brescia-Pro Recco, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: la ‘bella’ assegna lo scudetto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Brescia-Pro Recco, A1 pallanuoto 2025 in DIRETTA: la “bella” decide tutto.

Ultima partita della finale scudetto. Si decide tutto oggi alla Mompiano di Brescia in gara 3. Match affidato agli arbitri Mirko Schiavo di Palermo e Massimo Calabrò di Macerata Campania; delegato Maurizio De Chiara. La rosa di Alessandro Bovo avrà l’opportunità di aggiudicarsi il terzo scudetto della sua storia, dopo quelli degli anni 2003 e 2021, davanti ai propri tifosi. La Pro Recco di Sandro Sukno, campione d’Italia in carica, 36 scudetti nel museo, di cui gli ultimi tre di seguito, è riuscita a pareggiare la serie appena venerdì scorso in gara 2 superando i lombardi per la prima volta in questa annata. E proprio sabato 24 maggio a Sori sarà impegnata nella seconda partita finale di Euro Cup con i serbi del Radnicki alle ore 19:00 (in Serbia si era conclusa 16-12 per la Pro Recco).

AN Brescia e Pro Recco si sfidano per la quattordicesima volta nell’atto finale della serie A1 maschile. La prima partita scudetto fu nel 2003 e vinsero i lombardi 14-13 in gara 5 a Genova con un golden gol. Da li in poi fu solo Pro Recco per nove volte consecutive, fino al 3-1 che Brescia inflisse ai liguri nel lontano 2021 ottenendo il suo secondo storico scudetto. Le ultime due serie invece andarono a favore della Pro Recco con i risultati di 2-1 e 2-0.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Brescia-Pro Recco, A1 pallanuoto 2025: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 21:15. Buon divertimento!