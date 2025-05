LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: la semifinale è uno scontro diretto per le Finals

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda semifinale di doppio maschile dell’ATP 500 di Amburgo 2025 tra BOLELLI/VAVASSORI e gli inglesi Salisbury/Skupsky, si gioca per un posto in finale per la seconda volta in stagione.

Dopo la finale degli Australian Open persa amaramente da Heliovaara/Patten e il titolo di Rotterdam gli azzurri hanno perso progressivamente condizione. Arrivano dalla clamorosa sconfitta di Roma all’esordio contro le WC Bondioli/Caniato, dopo di ché Vavassori ha giocato il challenger di Torino in coppia con Liutarevich perdendo in quarti di finale.

Nella race gli azzurri sono saldamente all’interno della top 8 che vale le ATP Finale di Torino. Al momento il margine è di 720 punti sulla nona coppia in classifica, che è impersonificata curiosamente proprio dagli inglesi Salisbury e Skupski, rivali odierni e semifinalisti a Roma quando si sono fermati contro i futuri campioni Arevalo/Pavic. Vincendo oggi gli azzurri metterebbero quindi 850 punti tra loro e il ‘taglio’ virtuale, viceversa il margine resterebbe di 590 lunghezze.

